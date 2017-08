dmexco 2017 setzt die digitale Agenda

Auf der dmexco 2017 erwartet die Besucher geballte Kompetenz und große Namen aus Marketing, Medien und Technologie: Mehr als 570 Speaker präsentieren in über 250 Stunden Programm wertvolle Insights, geben Denkanstöße und fördern Kreativität und Innovationen, um auf der dmexco für Pure Business zu sorgen. Unter dem diesjährigen Conference-Motto „Lightening the Age of Transformation“ machen die wichtigsten Persönlichkeiten und Marken sowie die spannendsten Newcomer und Start-ups der globalen Digitalwirtschaft die ganze Vielfalt des aktuellen und zukünftigen Digital Business sichtbar. Die entscheidenden Impulse, Strategien und Aussichten für die kommenden Monate liefern die weltweit größten Werbetreibenden, die einflussreichsten Technologieunternehmen, spannendsten Publisher und innovativsten Agenturen bereits in ihren Keynotes. Darunter: Sheryl Sandberg (Facebook), Marc Pritchard (Procter & Gamble), Bob Lord (IBM), Bob Greenberg (R/GA), Neil Mohan (Google), Alison Lewis (Johnson & Johnson), Susan Schramm (McDonalds), Tim Kendall (Pinterest), Marc Mathieu (Samsung) und B. Bonin Bough. Jetzt online Tickets kaufen unter http://dmexco.de/tickets/!

Effiziente Strategien und neue Business-Perspektiven

Die Forderung nach einer veränderten Denkweise und neuen Fähigkeiten im Zeitalter der Transformation stellen u. a. Co-Founder Allen Blue (LinkedIn) und Mozilla CMO Jascha Kaykas-Wolff. Einen kritischen Blick auf die aktuellen digitalen Entwicklungen werfen Persönlichkeiten wie Jack Dorsey (Twitter), Sir Martin Sorrell (WPP), Susanne Kunz (Unilever), Maike Abel (Nestlé), Mark Thompson (The New York Times), Martin Ott (Facebook), Rasmus Giese (UIM), und Philipp Markmann (L’Oreal). Welche Potenziale die vernetzten Welten für neuartige Konsumentenerlebnisse bieten, zeigen u. a. Dieter May (BMW), Rik van de Kooi (Microsoft), Beate Rosenthal (Merck), Andreas Heyden (Bundesliga / DFL Digital), Rosa Riera (Siemens), Dan Wright (Amazon) und Shenda Loughnane (iprospect).

Artificial Intelligence und namhafte Influencer

Dem neuen Game-Changer AI gehen u. a. Bob Lord (IBM), Beck Kloss (eBay), Rajeev Goel (Pubmatic) und Babak Hodjat (Sentient), Jon Suarez-Davis (Salesforce), Paul Papas (IBM iX), Howard Lermann (Yext), Frank Riemensperger (Accenture), Katharina Borchert (Mozilla) und Philipp Justus (Google) auf den Grund. Worauf es beim Influencer Marketing ankommt, erklären Influencer und Business-Insider wie Rachel Levin (RCL Beauty 101, 12 Millionen Follower auf Youtube), Felix von der Laden (dner), Izad Reza (Studio71), Sir John Hegarty (BBH), Aline Santos Ferhat (Unilever), Marc Mathieu (Samsung), Philippe von Borries (refinery29), Verena Hubertz (kitchenstories), UK TV-Star Stevie Johnson (Open Influence) und Lindsay Kaplan (Casper).