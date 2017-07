dmexco 2017: Business meets Future

Automobilhersteller werden zu Mobilitätsplattformen, Food-Brands erobern mit Content oder Commerce die smarte Küche, Consumer Elektronikkonzerne wandeln sich dank Datenanalyse zu Gesundheitsexperten und die Reisebranche schafft mit Virtual Reality emotionales Fernweh. Für die Marketing-Kommunikation eröffnet all das spannende Perspektiven. Und das nicht erst in ferner Zukunft, sondern hier und heute: Wie aktuelle Technologietrends und visionäre Kommunikationsmöglichkeiten schon jetzt im Tagesgeschäft zum Einsatz kommen können, zeigt die dmexco 2017 am 13. und 14. September in Köln.

Neue Business-Perspektiven in der World of Experience

Mit ihrem Expo-Special „World of Experience“ etabliert die dmexco 2017 den Innovation Hub für Marketing-Kommunikation und Technologie von morgen. Hier präsentieren führende Brands und Dienstleister wie BMW, commercetools, IPG Mediabrands, Lufthansa, Picanova, Reply, Snap, 3spin und weitere First Mover der Connected World ihre vernetzten Produkte, neue Konsumentenerlebnisse und neuartiges Business rund um das Internet of Things, KI, Virtual und Augmented Reality sowie zahlreiche Facetten des Smart Home. Weitere Mega-Trends der Connected World werden auf der dmexco Bühne in der Experience Hall sichtbar: In spannenden Sessions und beeindruckenden Live-Demos gewähren Vorreiter und Vordenker aus der ganzen Welt einen Blick in die (gar nicht mehr so ferne) Zukunft des Digital Business.

Geballte Kompetenz auf den dmexco Conference-Bühnen

Unter dem Conference-Motto „Lightening the Age of Transformation“ bringt die dmexco 2017 erneut eine in dieser Fülle und Relevanz unvergleichliche Anzahl maßgeblicher Entscheider und Strategen der gesamten digitalen Wertschöpfungskette zusammen: Die größten Marken, Top-Persönlichkeiten, einflussreiche Frauen unserer Branche und nicht zuletzt einige zusätzliche, kreative Highlights werden auf der diesjährigen dmexco zu sehen sein. Zu den Top-Speakern gehören u. a. Sheryl Sandberg (Facebook), Marc Pritchard (Procter & Gamble), Sir Martin Sorrell (WPP), Steve King (Publicis Media), Alison Lewis (Johnson & Johnson), Nigel Morris (Dentsu Aegis Network), Jack Dorsey (Twitter), Nicolas Darveau (Google) und Imran Khan (Snapchat).

Globale Top-Brands auf der Expo

Als Treffpunkt der entscheidenden und interessantesten Brands versammelt die dmexco deutlich über 1.000 Aussteller auf der Expo. Darunter Global Player wie u. a. Accenture, Adobe, Amazon, Bertelsmann, Deloitte, eBay, Facebook, Google, IBM, IPG Mediabrands, Microsoft, Oath, PayPal, Publicis, Salesforce, Spotify, Twitter und SAP. Das deutsche Digital & Media Business ist mit bedeutenden Marktteilnehmern wie Axel Springer Media Impact, Gruner & Jahr, Otto Group, RTL Group, SevenOne Media, Sky und United Internet Media nahezu vollständig vertreten.

Auf der dmexco 2017 geht es zwei Tage nur um eins: aus Trends echtes Business zu machen! Sichern Sie sich jetzt Ihr dmexco Ticket – bis zum 21. August noch für 99,- Euro! Jetzt Tickets für die dmexco 2017 sichern