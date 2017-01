Die zurzeit beste Eigenwerbung: TV2 mit berührendem Spot zum Thema Vorurteile und Stereotypen

Von

Wir leben in einer Zeit, wo wir schnell Menschen in Boxen stecken. Die einen sind Krankenschwester, die anderen Fußballfans, die dritte Gruppe sind junge Erwachsene, die nur vor der Spielekonsole sitzen. Doch fragt man genauer nach, haben all diese Gruppen immer wieder Schnittstellen, gleiche Eigenschaften, gleiche Vorlieben. Und deshalb haben wir mehr gemeinsam, als wir alle denken: