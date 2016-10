Die SMS ist zurück: Fünf Tipps, um Nutzerakquise und Customer Engagement zu steigern

Von Gastautor Parth Awasthi, Produktleiter für die Nexmo SMS API

Mit der in den letzten Jahren rasant gewachsenen Zahl an Smartphones sehen sich Unternehmen vor die Herausforderung gestellt, den Stamm ihrer mobilen Nutzer zu vergrößern. Ein Weg dies zu erreichen ist es, dem Kunden eine Kommunikationsform anzubieten, die Vertrauen schafft. Nur so können das Customer Engagement gefördert und neue Kunden gewonnen werden.

Führende Unternehmen wie Airbnb, Uber und Alibaba haben die SMS-Nachricht hierfür zum Mittel der Wahl auserkoren. Die Kombination aus der flächendeckenden Verbreitung von Mobiltelefonen, der Vertrautheit und Effizienz von SMS-Nachrichten und der sehr hohen User-Engagement-Rate macht sie zum perfekten Kanal, um kurze, zeitkritische Inhalte zu senden – und so seine Kunden zu halten oder neue zu gewinnen. 90 Prozent aller Textnachrichten werden innerhalb der ersten drei Sekunden nach ihrem Eingang geöffnet, die generelle Leserate liegt sogar bei 98 Prozent*.

Lesen Sie in den folgenden fünf Tipps, wie Sie mit SMS-Nachrichten Nutzerakquise und Customer Engagement steigern können – und das weltweit.

1. Benachrichtigung per SMS

Da nur bei einem Drittel der Handynutzer die Option für Push-Benachrichtigungen aktiviert ist, hat sich die SMS als wirkungsvolle Alternative erwiesen, um alle User zuverlässig zu erreichen. Apps wie Uber und Airbnb verlassen sich auf den Einsatz von SMS-Nachrichten als Hauptkommunikationsmedium, um ihren Kunden zu bestimmten Zeitpunkten relevante Informationen zu schicken. Die kontinuierliche Benachrichtigung der Nutzer spielt bei der User Experience und beim Customer Lifetime Value heute eine zentrale Rolle.

2. Bidirektionale Kommunikation

Die bidirektionale Kommunikation per SMS- und Sprachnachricht hat die Art und Weise revolutioniert, in der sich Unternehmen mit ihren Usern verständigen. Bei Uber beispielsweise erhalten Fahrgast und Fahrer virtuelle Nummern, mit denen sie bequem über eine native Oberfläche kommunizieren. Dank dieser Nummernvergabe kommen zwei weitere Vorteile zum Tragen: Die Identität des Users bleibt gewahrt – und Auslandsgebühren fallen nicht an.

3. Social Invites

Eine der effektivsten Methoden zur Erhöhung der Download-Zahlen besteht darin, Nutzern die Möglichkeit zu geben, eine SMS mit einem App-Downloadlink an Freunde und Bekannte zu senden. Dies stellt zudem eine äußerst kostengünstige Art der Akquise dar. Einige Unternehmen haben sogar festgestellt, dass Nutzer, die auf diese Weise geworben werden, nur zehn Prozent der Kosten verursachen, die durch traditionelle Werbekanäle entstehen. Darüber hinaus lassen sich durch die Verfolgung der URL-Conversions anfallende Kosten vorhersagen.

4. Vertrieb mobiler Apps

Um auf Ihrer Website den App-Download zu steigern, empfehlen sich Call-to-Action-Schaltflächen. Durch das Klicken auf Aufforderungen wie „SMS zusenden“, „Link erhalten“ oder „App holen“ erhalten die Besucher gegen Angabe ihrer Mobiltelefonnummer per SMS den direkten Link zum Herunterladen der App. Dieser SMS-basierte Ansatz kann die Conversion-Rate enorm steigern, da den Benutzern der Link zu Ihrer App direkt aufs Mobilgerät geladen wird. Der Download der App ist mit weniger Störungen verbunden und die Nutzer wissen genau, welche App sie herunterladen sollen.

5. Telefonnummernbasierte Nutzerverifizierung

Über sieben Milliarden Menschen besitzen ein Mobiltelefon – kein Wunder, dass viele Unternehmen auf eine telefonnummernbasierte Nutzerverifizierung setzen. Mit dieser Authentifizierungsmethode können sie Nutzer auf der ganzen Welt in Sekundenschnelle verifizieren und Betrüger aussieben. Außerdem bleibt mehr Zeit, die User Experience legitimer Community-Mitglieder weiter zu verbessern.

Je stärker Unternehmen ihre Nutzer involvieren, je enger sie mit ihnen in Kontakt stehen, desto wahrscheinlicher bleiben sie ihnen erhalten. SMS-Nachrichten sind in unserer hochvernetzten Welt das Mittel der Wahl, um diesen permanenten Kontakt sicherzustellen oder den Nutzerstamm kontinuierlich zu erweitern – auch auf internationaler Ebene.