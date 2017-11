Die schwere Geburt der Online-Kundenmagazine

Immerhin werden Kundenzeitschriften mit den übrigen Marketingaktivitäten zu mehr als 80 Prozent koordiniert und ergänzen diese. Zwischen 20 und 46 Prozent der 500 Top-Unternehmen sehen sie allerdings auch als Ersatz für Werbung.

Die Akzeptanz professionell erstellter Business-to-Business-Medien belegen von Leserseite auch Studien des Instituts für Demoskopie Allensbach. Demnach gaben vier Fünftel der Befragten an, Kundenmagazine generell zu lesen. Die Hälfte erklärte sogar, dort „viele nützliche Tipps und Hinweise“ erhalten zu haben. Fazit: Gut gemachte Kundenzeitschriften kommen in Bezug auf Lesemenge und Leserbindung nahe an die Durchschnittswerte von Publikumszeitschriften heran.

Fakten zum Markt der Kundenmagazine

Denn je größer ein Unternehmen oder je schwieriger seine kommunikative Aufgabenstellung ist, umso häufiger greifen Unternehmen auf ein Kundenmagazin zurück. Die Top 500 der deutschen Unternehmen verfügen zu 46,6 Prozent über ein oder gar mehrere Kundenmagazine. Zwei Drittel der Kundenzeitschriften erscheinen vierteljährlich oder öfter. Erstaunlich ist die hohe Auflage vieler Kundenmagazine. 39 Prozent haben eine Auflage von über 50.000 und weitere 36 Prozent über 10.000 Exemplare wie eine aktuelle Studie der Initiative Industriekultur belegt. Kundenmagazine sind in der Regel nicht besonders umfangreich, 16 Prozent haben über 48 Seiten, 30 Prozent über 24 Seiten und 54 Prozent bis 24 Seiten. Dafür sind sie in der Produktion teuer und werden deswegen mittlerweile häufig auch über Werbung mit finanziert. Honorare für eine Print-Ausgabe beginnen bei 20.000 Euro und enden im sechsstelligen Eurobereich.