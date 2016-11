Die meist geteilten Videos aus dem US-Präsidentschaftswahlkampf 2016

And the winner is… Michelle Obama

Die Mehrheit der US-Bürger bescheinigt den beiden Kandidaten eher niedrige Sympathiewerte – da überrascht es kaum, dass weder Clinton noch Trump in dem meistgeteilten Wahlkampfvideo überhaupt vorkommen: An die Spitze des Unruly-Rankings setzt sich stattdessen die amtierende First Lady Michelle Obama mit ihrer viel beachteten Rede bei einem Wahlkampfauftritt in New Hampshire, in dem sie ihre Wut gegenüber Trumps frauenfeindlichen Äußerungen und Berichten über sexistische Übergriffe zum Ausdruck brachte.

Obwohl der Clip mit 30 Minuten ungewöhnlich lang ist (das durchschnittliche Wahlkampfvideo ist 6 Minuten und 38 Sekunden lang), wurde es mit Abstand am häufigsten geteilt. Emotionen animieren bekanntlich zum Teilen, und Michelle Obamas sehr emotionaler Auftritt nimmt den Zuschauer mit auf eine Achterbahnfahrt der Gefühle, darunter Traurigkeit, Stolz, Aufregung, Wärme, Ekel – alles in einer Rede.

Das Video mit Michelle Obama zeigt zudem einen weiteren wichtigen Trend bei dieser US-Wahl: Authentischer, wenig bearbeiteter Content wurde häufiger geteilt als die offiziellen Werbevideos der Parteien und Kandidaten, allen voran Live-Inhalte (12,5 Prozent Share Rate), gefolgt von nicht bearbeiteten Clips (5,6 Prozent) und schließlich den offiziellen Werbevideos (2,9 Prozent). Facebook Live wurde besonders häufig genutzt: 25 Prozent der von Unruly ermittelten Top 200 Wahlkampfvideos waren Facebook Live Videos.

Wahlkampfvideos von Clinton dominieren

Acht der Top-10-Videos kommen aus der Clinton-Kampagne. Schaut man auf die Top Ten der offiziellen Werbevideos der Kandidaten (ohne Reden), beinhaltet diese Liste zu 100 Prozent ausschließlich Clinton-Videos. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Clinton eine professionelle Digitalkampagne mit hohem Mediabudget initiierte, während Trump sich hauptsächlich auf Earned Media verließ.

Ein Test von offiziellen Werbevideos der Kandidaten mit Unruly EQ, einem Tool zur Emotionsanalyse, ergab jedoch auch, dass die vorwiegend positiven Emotionen, welche die Clinton-Videos beim Betrachter hervorriefen, die Testpersonen deutlich häufiger zum Teilen animierten als Trumps von einem negativen Unterton geprägten Inhalte.

Die Top Five der meistgeteilten US-Wahlkampfvideos:

1. Hillary Clinton – Michelle Obama speech New Hampshire – 817,737 Shares

2. Hillary Clinton – Mirrors – 555.918 Shares

3. Hillary Clinton – Clear Difference – 505.020 Shares

4. Donald J. Trump – FB Live Trump speech Kinston – 494.716 Shares

5. Hillary Clinton – Alicia Machado – 441.042 Shares