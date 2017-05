Die wohl größte Content-Marketing-Geschichte des Jahres: Nike will 2-Stunden-Schallmauer im Marathon brechen

Von

Am Samstag könnte Nike ein Wunder schaffen. Und zwar nicht nur auf der Aschebahn, um den 2-Stunden-Marathon-Rekord zu brechen, sondern auch um in neue Content-Marketing-Höhen aufzusteigen. Gegen 5:45 Uhr werden in Monza, Italien, die drei Läufer Eliud Kipchoge, Lelisa Desisa und Zersenay Tadese versuchen, die zweistündige Marathonbarriere zu brechen.

Ein neuer Rekord

Die Aufgabe: Nike hat drei der weltbesten Langstreckenläufer rekrutiert, um eine neue Zahl in die Geschichtsbücher eintragen zu können: Den aktuellen Weltrekord über die 42,195 Kilometer hält der Kenianer Dennis Kimetto mit 2:02:57. Nike hat dazu ein Team von Wissenschaftlern und Ärzten zusammengestellt, um die Athleten unter den besten Bedingungen und in einwandfreiem Gesundheitszustand laufen zu lassen. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen Monate für die Vorbereitungen gebraucht.

Die Laufstrecke des Weltrekordversuch, mit dem Namen #Breaking2, ist für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Doch jeder mit einem Internet-Zugang kann Teil des Events sein, indem er den Livestream von Nike aufruft. Vor Ort wird aber trotzdem einiges los sein. Denn Nike hat mehr als 60 internationale Medienvertretern, Influencer eingeladen und ein komplettes Runners Camp vor Ort aufgebaut.