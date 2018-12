Die beste App des Jahres heißt Drops, mit der man in 31 verschiedenen Sprachen Wörter lernen kann

Google hat seine Favoriten für die Top-Android-Apps des Jahres herausgegeben. Und der Gewinner ist die App Drops, mit der man Wörter in 31 verschiedenen Sprachen lernen kann. Dies ist die beste App des Jahres 2018. Die Begründung: „Sie ist clever konzipiert, wunderschön gestaltet und unglaublich praktisch.“

Der Gewinner der App-Wahl ist die Dating-App Lovoo, Die Spiele-App PBUG Mobile wurde als bestes Spiel ausgezeichnet. PUBG Mobile hat mittlerweile täglich über 30 Millionen aktive tägliche User.

Slowly: Die App ist zwar noch neu, aber ihre Anhängerschaft wächst stetig. Hier kann man mit jemandem die Leidenschaft zum Briefe schreiben teilen und Briefmarken sammeln. Klingt einfach, simpel gar langweilig, ist aber in einer Welt voller Digitalisierung ein schöner Kontrast. Die App Slowly soll nicht eine typische Vernetzungs-App oder Dating-App sein, sie will traditionelle Brieffreunde und ihre Erfahrung auf das Smartphone bringen.

Näh ich mir: Die App stellt nützliche Werkzeuge bereit, um die eigenen Nähprojekte besser zu organisieren, um andere Nähverrückte kennenzulernen und Inspirationen für neue Projekte zu bekommen. Die App ist von Nähbegeisterten für Nähbegeisterte entwickelt worden. Dazu erhalten Nutzer eine redaktionell aufbereitete, interaktive Karte mit fast 2.000 Nähgeschäften in Deutschland, Österreich und der Schweiz – und viele weitere hilfreiche Funktionen.

Unfold: Dies ist eine Art Toolkit für Geschichtenerzähler, die andere Vorlagen als die von Instagram nutzen wollen. Mit neuen Schriftarten und ansprechenden Layouts kann man seine Instagram Stories aufwerten. Mit Hilfe dieser App kann man aus Bildern und Videos ganz einfach elegante und cleane Collagen erstellen und durch verschiedene Rahmenvorlagen die Anordnung der Bilder und Videos ändern.

Just a Line: Es ist eine Art AR-Experiment, bei dem man einfache Zeichnungen in Augmented Reality erstellen und dann in einem kurzen Video teilen kann. So kann man alleine oder zusammen mit anderen zeichnen und eine AR-Aufnahmen machen.