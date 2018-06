Deutschland verteilt europaweit mit Abstand die meiste Werbepost

Mit 1,9 Millionen Tonnen Werbepost pro Jahr verteilt Deutschland europaweit die meiste Werbung, so hat es der Digitalisierer von Briefpost Caya in einer Berechnung zusammen mit dem Weltpostverband (UPU) untersucht. Zum Vergleich: Den zweiten Platz belegt die Schweiz. Ihr Werbeaufkommen von 295.000 Tonnen entspricht jedoch gerade einmal 16 Prozent des deutschen Aufkommens. Frankreich verteilt mit 280.000 Tonnen ähnlich viel. Den vierten und fünften Platz belegen Tschechien (152.000 t) und Ungarn (105.000 t).

Die Papiererzeugung ist einer der stärksten Energieverbraucher der deutschen Industrie. Nach den Kennzahlen des Verbands Deutscher Papierfabriken werden für die 1,7 Mio. Tonnen Werbepost rund 1,08 Mio. Tonnen CO2 ausgestoßen. Zum Vergleich: Das entspricht ca. 390 Flügen um den Äquator mit einem voll ausgelasteten Airbus A320. Auch der Wasserverbrauch ist gravierend. Bei einem Verbrauch von 9.000 Liter pro Tonne Papier, werden für Werbepost demnach in nur einem Jahr 15 Mrd. Liter Wasser eingesetzt. So viel verbrauchen 30.000 Menschen in einem Jahr.

Werbeaufkommen im weltweiten Vergleich

Im globalen Vergleich liegt Deutschland auf dem zweiten Platz – nur die USA verteilen mehr. Die Staaten werfen jährlich Werbung mit einem Gegengewicht von rund 8 Mio. Tonnen in die Briefkästen ihrer Einwohner. Mit weitem Abstand belegt Kanada Platz Nummer drei: Die Nordamerikaner erhalten jährlich Werbepost mit einem Gegengewicht von rund 436.000 Tonnen. Zum Vergleich: Der Durchschnitt aller 20 Nationen liegt bei 60.000 Tonnen.

Werbeaufkommen pro Haushalt

Im internationalen Vergleich von Werbepost pro Haushalt belegt Deutschland hingegen den fünften Platz. Pro Jahr erhält hier jeder Briefkasten durchschnittlich ganze 46 Kilogramm Werbung. Der internationale Durchschnitt liegt hingegen bei 21 Kilo. Am stärksten werden die Briefkästen der Schweiz belastet. 80 Kilogramm Werbung müssen die Haushalte im Schnitt pro Jahr entnehmen. Dicht dahinter liegt Slowenien mit 72 Kilo pro Haushalt. Platz drei und vier belegen die USA (62 Kilo) und Estland (48 Kilo).