Deutscher Marketing Tag 2016: Eindrucksvolles Content Marketing

Alle reden über Content-Marketing, doch wie wird die doch recht neue Marketing-Technik in der Praxis umgesetzt und wie überhaupt definiert? Darüber wurde in der Session zu eben diesem Thema während des 43. Deutschen Marketing Tages fleißig diskutiert und schöne Beispiele geliefert. Hinnerk Ehlers, Vorstand Marketing und Vertrieb Deutschland/Österreich/CEE bei Frosta, beschreibt Content Marketing als Inhalt , den Unternehmen aus der Markengeschichte ziehen sollten. Christina Käßhöfer, Head of Brand Management & Marketing DACH bei Triumph International, sieht die Aufgabe eines Marketers, der gutes Content Marketing betreiben will, darin, Geschichten zu erzählen und die Botschaft der Marke auf allen Ebenen – auch durch die Verkäufer/innen in den Stores – stringent und überzeugend zu vermitteln. Grundsätzlich ist der Begriff Content Marketing in ihren Augen zudem falsch gewählt und sollte vielmehr als Storytelling von Unternehmen an den Konsumenten bezeichnet werden. Der Erfolgsfaktor für Unternehmen liege vor allem darin, eine Leitidee zu verfolgen und die Haltung des Unternehmens herauszuarbeiten. Gerade in der Fashion-Welt, die von ständigen Kollektionswechseln getrieben und von einer Vielzahl von Playern und damit hoher Konkurrenz geprägt ist, sei es unverzichtbar, nicht allein über das Produkt zu agieren, sondern sich Gedanken um die Haltung des Unternehmens und damit die Leitidee zu machen. Neben der Leitidee seien auch die Relevanz für den Konsumenten, die Authentizität, die Visulaisierung, Diversifizierung sowie der Unterhaltungwert – vor allem im Angesicht der maximal acht-sekündigen Aufmerksamkeitsspannen der Verbraucher – von Relevanz.

Zwei Fashion Labels – zwei Storytelling-Profis

Eindrucksvolle Beispiele im Fashion-Bereich bieten laut Käßhöfer unter anderem Victoria´s Secret oder Thommy Hilfiger. So überzeuge die für Reiz- und Damenunterwäsche bekannte Modemarke Victoria´s Secret mit einer schlüssigen Content-Strategie erzählt durch schlanke, sinnliche Models, die gekonnt inszeniert werden beispielsweise durch Live-Übertragungen auf CBS oder das Eintauchen in die soziale Welt, indem Fragen wie „Wie bekommen ich die Figur der Models“ beantwortet werden. Ebenfalls Vorbild-Charakter berge die Zusammenarbeit zwischen Tommy Hilfiger und seiner neuen Markenbotschafterin für Womenswear, Gigi Hadid. Das derzeit sehr „angesagte“ Model transportiert laut Käßhöfer das saubere Image von Amerika und sei damit perfekt als Repräsentantin für die American Sports Wear von Thommy Hilfiger geeignet. Zu sehen ist das Model auf allen Kanälen: in TV-Spots, Livestreaming am Times Square in New York City, Social Media Accounts, am Point of Sale, in einer Print-Kampagne und sogar bei einem Live Event: der Runaway Show #TOMMYNOW während der New York Fashion Week, der die Konsumenten live online zuschauen konnten und während der Show im E-Commerce und Einzelhandel die neue Kollektion kaufen konnten.