Der Kult-Bulli kommt zurück: Volkswagen werkelt an einer E-Version

„Er ist eine wichtige Säule in der Elektro-Offensive von Volkswagen und trägt das Bulli-Fahrgefühl in die Zukunft“, so sagte es VW-Markenchef Herbert Diess im kalifornischen Pebble Beach laut einer PR-Mitteilung. Das Besondere: Es wird ein E-Modell sein. Denn der Konzern plant bis 2025 mehr als 30 neue E-Modelle auszuliefern, darunter auch einen E-Geländewagen und eine Cargo-Variante, die als Lieferwagen in den Innenstädten genutzt werden könne, sagte Nutzfahrzeug-Vorstandschef Eckhard Scholz.

Konkurrent Tesla auf den Fersen

Das Fahrzeug wird zurzeit als Studie auf verschiedenen Automessen vorgestellt und soll 2022 zu kaufen sein. Wie bei der in Detroit gezeigten Studie sollen beim Serienmodell die Batterien im Fahrzeugboden verschwinden. Der Vorteil: Vorder- und Hinterachse könnten so sehr weit auseinander stehen. „Dadurch kann das Auto außen kurz wie ein kompakter Van sein, aber innen so viel Raum wie ein Transporter bieten“, erklärt Diess. Ziel von VW ist es, den Elektromarkt nicht allein Tesla zu überlassen. Für das Tesla Model 3 haben bereits 400.000 Menschen schon 1000 Euro angezahlt und warten auf ihr neues Auto. Ob Volkswagen da mithalten kann?