Der bisher emotionalste Weihnachtsspot von Scandinavian Airlines: Wenn Reisende reicher zurückkehren

Passend zu Weihnachten hat SAS vor kurzem die neue „We Are Travelers“-Kampagne mit dem Titel „The Arrivals” gelauncht. Sie zeigt den flüchtigen Moment des Ankommens. Für den Spot verbrachte nFotograf Peter Funch und den Filmemacher Jeppe Rønde eine Woche am Flughafen Kopenhagen-Kastrup. Das Team arbeitete in der Ankunftshalle sowohl mit gecasteten, als auch mit echten sich Begegnenden und wartete die richtigen Sekunden ab, um das einzigartige Gefühl des Ankommens einzufangen:

Die Kampagne wird auf unterschiedlichen Kanälen in Skandinavien, USA, UK, Deutschland, China und Japan gespielt werden.