Datenschutzgrundverordnung: Was Marketer jetzt tun müssen, und was das für die Customer Journey bedeutet

In weniger als einem Jahr tritt die neue EU-Datenschutzverordnung (DSGVO) in Kraft und stellt die Digitalbranche vor neue Herausforderungen. Hinzu kommt ergänzend die neuen ePrivacy-Richtlinien, die in ihrer aktuellen Form für Unsicherheiten sorgt. Unternehmen sind ab Mai 2018 in der Pflicht, die Zustimmung der User einzuholen, bevor sie Daten sammeln. Das hat auch Auswirkungen auf die Customer Journey. Welche das sind, und welche Maßnahmen Unternehmen und Werbetreibende jetzt beachten müssen, klären wir hier.