Das sind die wichtigsten Verteidigungsmaßnahmen um Ihren Workspace zu schützen

Von Gastautoren Alexander Vukcevic, Director Virus Labs bei Avira, und Dirk Eisenberg, Vice President Research & Development bei Matrix24

Tag für Tag finden tausende Angriffe weltweit statt. Mit sehr vielen sind die Angreifer nach wie vor erfolgreich, weil immer noch zu viele Unternehmen das Thema IT-Sicherheit zu wenig ernst nehmen. Dabei würden einige wenige Maßnahmen einen nahezu vollständigen Schutz vor Angriffen bieten. Die Attacken werden immer raffinierter und tarnen sich sehr gut. Die Angriffsszenarien wechseln rasch. Cyber-Attacken sind ein gutes Geschäftsmodell für diejenigen, die es betreiben. Nicht selten arbeiten 20 bis 40 professionelle Malware-Autoren im Hintergrund mit nur einem Ziel, größtmöglichen Schaden anzurichten beziehungsweise den größtmöglichen Gewinn zu erzielen. Oft genug gelingt dies auch. Vor allem deswegen, weil immer noch viele Unternehmen das Thema IT-Sicherheit eher lax behandeln und die Einfallstore für Angreifer damit de facto freiwillig aufmachen oder geöffnet lassen. Sicher ist, dass die Angriffe weitergehen werden. Das Geschäftsmodell ist für Cyberkriminelle einfach zu lukrativ.

Effiziente Verteidigungsstrategien

Pauschallösungen zur Bewahrung vor Cyber-Angriffen gibt es nicht. Hundertprozentige Sicherheit gibt es auch nicht. Aber mit einer Reihe von Maßnahmen kann ein nahezu vollständiger Schutz aufgebaut werden, um Workspaces, Produktionsstätten und ganze Unternehmen abzuschirmen:

1. Software immer aktuell halten

Ist die Software der Arbeitsumgebung up to date, ist der erste wichtige Schritt schon getan. Dazu gehört, dass Updates und Patches stets unverzüglich eingespielt werden. Lösungen für das Arbeitsplatzmanagement, wie jene von Matrix42, erledigen dies automatisch.

2. Restriktives Firewall-Management

Klären Sie ab, welches der in Ihrem Unternehmen verwendeten Programme Zugang nach draußen braucht bzw. wo ein Zugang nach innen notwendig ist. Konfigurieren Sie Ihr Netz so, dass nur benötigte Ports kontrolliert geöffnet werden. Erfolgt ein Angriff, können Sie schnell feststellen, welcher Teil ihres Netzes das Einfallstor ist und dieses dann abschotten. Ein restriktives Firewall-Management ist aufwändig, lohnt sich aber auch im Hinblick auf Betriebsspionage.

3. Antiviren-Software ist Pflicht

Viele Unternehmen haben zwar eine Antiviren-Software im Einsatz, aber nicht in der optimalen Einstellung. Die meisten Hersteller liefern ihre Produkte mit einer Default-Installation aus, um optimalen Schutz zu ermöglichen. Werden einzelne Module deaktiviert, verringert sich die Schutzwirkung. In diesem Bereich herrscht bei den Verantwortlichen oft noch eine gewisse Nachlässigkeit, die im Ernstfall – wenn etwa die IT-Systeme oder die Produktionslinie aufgrund eines Angriffs ausfallen – gravierende Schäden zur Folge haben kann.

4. In Patch-Management investieren

Ein kontinuierliches Patch-Management ist zwar mit Aufwand verbunden, lohnt sich aber auf jeden Fall. Durch die regelmäßige, zuverlässige Installation der neuesten Patches sichern Sie den reibungslosen Betrieb Ihrer IT-Systeme.

5. Segmentieren Sie Ihr Netzwerk

Ein segmentiertes Firmennetzwerk hilft, die Ausbreitung von Angriffen zu verhindern und in kontrollierter, kleinerer Umgebung abzuwehren. Auch physikalisch getrennte Netzwerke unterstützen dabei, die Folgen von Angriffen eng begrenzt halten zu können.

6. Mindestens ein Backup täglich

Backups sollten zu den täglichen Routineabläufen gehören. Vor allem, wenn im Unternehmen sensible Daten, z. B. Krankenakten, bearbeitet werden, sollte mindestens einmal pro Tag ein Backup gemacht werden, um Ransomware-Angriffen vorzubeugen. Backups müssen getrennt bzw. offline von der sonstigen Netzwerkinfrastruktur gespeichert sein – ein durch einen Krypto-Trojaner (Ransomware) verschlüsseltes Backup hilft niemandem.

7. Mitarbeiter: Awareness schaffen und Schulungen anbieten

Der Mensch selbst ist immer noch eine der größten Schwachstellen für Cyber-Attacken. Die von den Angreifern ausgeschickten Emails sind täuschend echt. Sogar IT-Mitarbeiter fallen darauf herein. Daher ist es wichtig, die Mitarbeiter regelmäßig über aktuelle Cyber-Attacken wie z. B. WannaCry oder Petya zu informieren. Dazu gehört auch, dass sie klare Vorgaben erhalten, was sie im Zweifelsfall tun bzw. lassen sollen und ihnen eine Anlaufstelle für Fragen anzubieten. Spielen Sie Angriffsszenarien mit Ihren Mitarbeitern durch, machen Sie regelmäßig Black-Friday-Proben.

Definieren Sie außerdem die Nutzungsrechte für Firmen-PC, -Laptop und -Smartphone genau. Was darf ein Mitarbeiter auf seinem Workspace machen, was nicht? Nur ein paar Beispiele: Darf er etwa einen USB-Stick einstecken? Darf er einen eigenen Laptop mitbringen und an das Firmennetzwerk anschließen und wenn ja, mit welchen Rechten?

Für Unternehmen, die ihre Netzwerke nicht oder nur unzureichend schützen, ist es keine Frage, ob sie angegriffen werden, sondern wann sie angegriffen werden. Es ist reine Glückssache, mit unzulänglichem Schutz längerfristig ungeschoren davon zu kommen. Und vom Glück allein machen sich Unternehmen ja sonst auch nicht abhängig – vor allem nicht im Zeitalter der Digitalisierung, in dem viele Geschäftsprozesse gerade durch die Digitalisierung auch professionellen Schutz benötigen.

Zu den Autoren: Als VP Research & Development ist Dirk Eisenberg für die Produktstrategie, Roadmap und Weiterentwicklung aller Matrix42 Lösungen verantwortlich. Neben der Führung der Feature-Teams unterstützt er Kunden, die sich in der Transformation von On-Premise-Business zu Cloud-gestützten IT Prozessen befinden. Dirk Eisenberg greift auf mehr als 15 Jahre Erfahrung im End-User-Computing zurück. Vor Matrix42 war Dirk Eisenberg bei Enteo Software und FrontRange Solutions verantwortlich für Cloud & Software.

Als Director Avira Virus Labs ist Alexander Vukcevic für die Entwicklung neuer Erkennungs-technologien und für die Analyse von neuer, noch unbekannter Schadsoftware verantwortlich. Mit seinem internationalen Expertenteam entwickelt er neue Strategien, um Computersysteme und mobile Endgeräte vor allen Arten von Angriffen zu schützen und infizierte Systeme in Echtzeit zu bereinigen. Zuvor war Alexander Vukcevic als Malware Researcher im Avira Virenlabor tätig (2000-2005) und hat sich dort umfangreiches Expertenwissen in der Analyse und Bekämpfung von Schadsoftware angeeignet. Er verfügt zudem über mehrjährige Erfahrung in der Computer- und Informationssicherheit.