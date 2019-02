Das große Geschäft mit dem Goldjungen: Wie Marken um den Oscar wetteifern

Man kann es den Super Bowl der Unterhaltungsbranche nennen: die Oscars. Hunderte Millionen Zuschauer rund um den Globus dürften zwischen Sonntag und Montag wieder einschalten, wenn die Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) in 24 Kategorien den begehrten Goldjungen vergibt.

Während es für die Filmindustrie um alles geht, wenn die Hauptnominierten „Roma“, „A Star is born“, „The Favorite“ oder „Black Panther“ um die Oscars wetteifern, versucht die werbetreibende Branche mit maximalem Einsatz von Glanz und Gloria Hollywoods zu profitieren.

Für stolze 133 Millionen Dollar wurde im vergangenen Jahr Fernsehwerbung rund um das von ABC übertragene Großereignis geschaltet, bei dem sich 2018 überraschend der Fantasyfilm „The Shape of Water“ durchsetzte.

2,3 Millionen Dollar sind in diesem Jahr bereits für einen 30-Sekunden-Spot fällig: Das ist weniger als halb soviel wie beim Super Bowl, aber fast doppelt soviel wie für das gleiche Anzeigenformat bei den Grammys. ABC-Mutter Disney gab Anfang der Woche bekannt, alle Werbeplätze verkauft zu haben.

Gleich sechs Mal blättert die Summe der amerikanische Mobilfunkriese Verizon hin, der anlässlich der Oscars seine neue Kampagne „Real Good Reasons“ startet, in der echte Kunden erzählen, wie sie vom größten Mobilfunkbetreiber der USA profitiert haben.

Auf Hollywood-Glamour setzt dagegen der amerikanische Bierbrauer Budweiser, der Oscar-Preisträgerin Charlize Theron („Monster“) in seinem 60-Sekünder mit einem Bud in der Hand zu den Klängen von Run DMC („It’s tricky“) im „Atomic Blonde“-Stil eine Bar aufmischen lässt – und das erste Mal seit 2005 wieder wirbt.

Ganze vier Minuten Werbezeit hat unterdessen General Motors für seine Traditionsmarke Cadillac zum Start der Kampagne „Rise“ investiert, in der Grammy-Gewinner Childish Gambino als Testimonial auftritt.

Doch es geht auch eine Ebene tiefer. Alljährlich werden die 1600 geladenen Gäste im Vorfeld der Preisverleihung mit einer Geschenktüte im Wert von über 100.000 Dollar ausgestattet. Die Goodie Bags sind weniger als verspätete Weihnachtsgeschenke für die Bestverdiener Hollywoods zu verstehen denn vielmehr als virale Werbewette.

Zeigen sich die Stars mit einer Halskette oder anderen Accessoires, gleicht die erzielte Werbewirkung vor einem Millionenpublikum – ganz gleich ob am Rande der Preisverleihung und in den sozialen Medien – einem Jackpot im Lotto. In diesem Jahr soll sich neben diversen Luxusreisen bizarrerweise auch eine Emoji-Klobürste im Goodie Bag befinden…

The Oscars goodie bag this years contains nearly £100k worth of items……..

A week at a retreat, trip to Greece AND Iceland, a strained glass frame (of your face) and THIS‼️

A Mr Poop Emoji toilet plunger❓

Would A-listers know what to do with this? 🤔🤔 pic.twitter.com/fYhGFthfGr

— Rezzy Ghadjar (@RezzyGhadjar) February 23, 2019