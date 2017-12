Das Ende der Verschwendung von Werbegeldern

Von Gastautor Marius Rausch, Senior Market Director Central Europe bei AppNexus

John Wanamakers legendäre Aussage mag aus dem 19. Jahrhundert stammen, die damit verbundenen Fragen sind allerdings noch heute aktuell: Woher weiß ein Marketer, dass seine Anzeigen wirklich die gewünschte Zielgruppe erreichen? Und wie stellt er sicher, dass die Zielgruppe die Werbebotschaften auch wirklich sieht?

Wagen wir einen Blick in die Vergangenheit: Zu Zeiten Wanamakers mussten Marketer noch Vermutungen darüber anstellen, welche Konsumenten für ihre Botschaften empfänglich sein könnten. Sie schalteten Anzeigen in Zeitungen und Zeitschriften basierend auf der Hoffnung, dass dies die richtigen Medien für ihre konstruierten Zielgruppen seien.

Erst in den 1930er Jahren entwickelten Kognitionspsychologen wie Robert Gallup und Paul Cherington die ersten Modelle für konkrete Konsumentendemografien und schufen so eine analytische Grundlage für Targeting-Konzepte. Aber das Dilemma blieb: Nach wie vor kauften Marketingverantwortliche anhand von Annahmen Mediaflächen in Print und später Radio und TV. Große Zielgruppensegmente wie Männer ab 35 Jahren mit einem Job im mittleren und gehobenen Management ließen sich adressieren, einzelne Konsumenten oder genauere Profile jedoch nicht. Außerdem gab es keine Garantie dafür, dass Menschen die Anzeige im Nachrichtenmagazin oder den 30-Sekunden-Spot in der Werbepause des Blockbusters auch tatsächlich sahen. Ganz im Gegenteil, die Wissenschaft belegte mit der Zeit ein Vermeidungsverhalten vieler Konsumenten gegenüber werbenden Inhalten. Wie Wanamaker wussten Marketingverantwortliche also, dass Teile ihrer Werbebudgets verschwendet waren. Aber sie konnten nicht nachvollziehen, welche.

Auch digitale Werbung ist zum Teil verschwendet

Die aufkommende digitale Werbung versprach, dieses Dilemma zu lösen, wenngleich auch heute noch nicht alle Möglichkeiten dazu ausgeschöpft sind. Heute können datengestützte Entscheidungsfindungsprozesse und Machine Learning dazu beitragen, Werbung auf den Punkt genau auszuliefern. Jedenfalls theoretisch, in der Praxis geschieht dies noch zu selten. Noch immer teilen viele Advertiser die Befürchtung Wanamakers, ein großer Teil ihrer Werbebudgets werde verschwendet. Mit der Konsequenz, dass sie das Optimierungspotenzial noch immer nicht klar identifizieren können.

Seit zehn Jahren wird Programmatic Advertising als optimale Lösung angepriesen. Stattdessen ist das Adwaste-Problem seit Beginn der automatisierten Werbung mitunter sogar noch gravierender geworden. Insbesondere, wenn ein signifikanter Anteil der Werbegelder über „Vermittler“ auf undurchsichtige Art und Weise in schlecht nachvollziehbare Anzeigenflächen fließt.