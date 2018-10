Jeder von uns will sich den Login auf die verschiedenen Seiten so einfach wie möglich machen: Single-Sign-On mit Facebook, Google oder Twitter sind da seit Jahren die Lösung. Doch das kann gefährlich werden. Denn die Daten liegen somit komplett bei den amerikanischen Playern und bleiben so unter deren Kontrolle. Alternativen wie Verimi und NetId aus Deutschland sind im Aufbau