Cisco-Studie: Deutschland steht bei der Digitalisierung besser da, als die Menschen hierzulande glauben

Die öffentliche Meinung zu Deutschlands Rolle in der Digitalisierung ist pessimistisch gepägt: 25 Prozent sehen das Land in der Schlussgruppe. Dem widerspricht nun eine aktuelle Studie des Netzwerkspezialisten Cisco in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsunternehmen Gartner. Demnach landet die Bundesrepublik unter 118 Ländern in der Spitzengruppe.