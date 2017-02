Budweisers beeindruckender Super Bowl-Clip wirkt wie ein Anti-Trump-Spot

Von

Scheinbar transportiert der Clip eine klare politische Botschaft. In dem Spot wird die Einwanderer-Geschichte des Firmengründers Adolphus Busch von Deutschland in die USA erzählt. So wird er, bei seiner Ankunft in den USA mit Sätzen wie „go back home“ und „you’re not wanted here“ begrüßt. Seine Reise endet mit dem Claim: „When nothing stops your Dream“.