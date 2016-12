Brexit, Donald Trump und AfD: Das sind Deutschlands Google-Suchtrends 2016

Bereits zum 16. Mal veröffentlicht Google die Suchbegriffe des Jahres mit zahlreichen Top-Ten-Listen in über 70 Ländern. „In Deutschland waren die Suchanfragen wie das Jahr – geprägt von großer Politik, großem Sport und großer Anteilnahme und Abschieden von Persönlichkeiten vor allem aus dem Bereich Musik: von David Bowie über Prince bis hin zu Roger Cicero.“, so Ralf Bremer, Sprecher von Google. Die Ergebnisse basieren auf „anonymisierten, aggregierten Daten, die erfassen, wie oft bestimmte Begriffe im Zeitablauf gesucht wurden“, wie es in einer Pressemitteilung dazu heißt.

Auch die Abschiede von zahlreichen deutschen und internationalen Persönlichkeiten haben sich in den Google-Suchtrends niedergeschlagen. Der früh verstorbene Tierheilpraktiker und Doku-Soap-Darsteller Tamme Hanken liegt in der betreffenden Liste sogar noch vor David Bowie.

Der Suchbegriff des Jahres wurde in Deutschland schließlich die Fußball-Europameisterschaft 2016 in Frankreich. Der Begriff „EM 2016“ machte im Suchinteresse den mit Abstand stärksten Satz nach vorne und führt daher die Rangliste aller bei Google in Deutschland eingegebenen Begriffe an.