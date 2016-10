Brexit: Das sind die Auswirkungen auf Marken und Designs

Von Gastautor Michael Munsch, Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

Weder für Unionsmarke noch Gemeinschaftsgeschmacksmuster ist gesetzlich geregelt, wie in einem solchen Fall zu verfahren ist. Nach aktueller Gesetzeslage würden diese Schutzrechte ab Zeitpunkt des Austritts eines Mitgliedsstaates für das Gebiet dieses Staates daher schlicht nicht mehr gelten. Ein solches Szenario wäre ein Desaster für Markeninhaber, die in den Aufbau ihrer Marke investiert und in den Fortbestand ihres Markenrechts vertraut haben. Sie müssten schnellstmöglich eine neue nationale Marke anmelden, um zu vermeiden, dass sich ein dritter, schnellerer Anmelder diese Marke sichert. Denn bei Marken gilt das Zeitrangprinzip: die frühere Anmeldung gewährt die besseren Rechte.

Britische Unionsmarken

Diesem Problem wird auf nationaler oder europäischer Ebene durch Übergangsregelungen begegnet werden, deren Inhalt allerdings noch komplett offen ist. Ginge es nach der Lobby der britischen Markenanwälte, würden diese Schutzrechte trotz EU-Austritt unverändert für das Vereinigte Königreich fortgelten. Wahrscheinlicher ist aber eine Lösung, bei welcher der britische Teil der Unionsmarke (bzw. des Gemeinschaftsgeschmacksmusters) in ein eigenständiges, nationales britisches Schutzrecht umgewandelt und so komplett von dem EU-System abgekoppelt wird. Sowohl Inhaberschaft als auch Zeitrang würden so gewahrt.

Markenrecht für das gesamte EU-Gebiet?

Auch in diesem Fall bedeutet das für Unternehmen, die ihren Marken- und Designschutz im Vereinigten Königreich bislang allein durch ein europäisches Schutzrecht abgedeckt haben, aber nicht nur den Anfall von zusätzlichen Gebühren für das (umgewandelte) britische Schutzrecht, sondern es ergäben sich zudem zusätzliche Investitionen in die Benutzung der britischen Marke. Denn nur benutzte Marken bleiben auf Dauer in Kraft. Bei einer Unionsmarke reicht meist die Benutzung nur in Teilen von Europa (also auch außerhalb des Vereinigten Königreichs) aus, um das Markenrecht für das gesamte EU-Gebiet zu erhalten.

Designs anmelden

Um zukünftigen, durch den Austritt bedingten, Schutzlücken vorzubeugen, könnten Unternehmen bereits jetzt nationale britische Marken bzw. Designs anmelden. So kann mit dem Schutzrecht zukunftssicher geplant werden. Allerdings kann sich diese Investition als überflüssig erweisen, sollte eine der oben skizzierten Lösungen (komplikationsfrei) umgesetzt werden. Sowohl Lizenzgeber als auch Lizenznehmer sollten in jedem Fall bereits jetzt überprüfen, ob ihre Verträge die möglichen Szenarien abdecken.

Zum Autor: Michael Munsch ist Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz und spezialisiert auf den Schutz und die Durchsetzung von Marken- und Designrechten sowie die Durchsetzung von Patentrechten. Nach langjähriger Tätigkeit als Unternehmensjurist im IP-Bereich internationaler Konzerne, ist Munsch seit 2015 als Senior Associate am Düsseldorfer Standort der IP-Boutique EIP Europe LLP tätig.