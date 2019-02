Der Pilot Store von Bonprix verspricht: Ein bisschen von Morgen schon heute

Ein Gastbeitrag von Ingo Marx, COO der Geometry Group

Denn Fashion-Artikel und Accessoires werden nicht wie bisher üblich in allen nur erdenklichen Größen ausgestellt, sondern in jeweils nur einer Ausführung. Inspiriert von der Darbietung und dem neu gewonnen Raum, stellt der Kunde sich die Artikel über die eigens konzipierte App im Store zusammen, indem er fleißig QR-Codes scannt. Auch die Anprobe folgt der neuen Store-Experience: Über die App wird eine Umkleidekabine reserviert und die Artikel von einem Store-Mitarbeiter in der Ankleide bereitgestellt.

Wie durchdacht das Ganze ist, zeigt sich an Details: Wer die Bonprix-App noch nicht heruntergeladen hat, kann dies über das Shop-WLan – Zugang per QR-Code – oder durch Leihgeräte tun, die in großer Anzahl verfügbar sind.

Gelangweilte Einkaufs-Begleiter können sich in neu geschaffenen Bereichen durch eine kleine Getränkeauswahl erfrischen und am iPad im Internet surfen. Die getroffene Auswahl der Apps – Spiele, kicker/Sportschau, intouch und weitere – wird dabei allen wartenden Begleitern gerecht. Vätern, Kindern und Freundinnen.

Wer keine Lust hat, vor der Kasse in der Schlange zu stehen, bezahlt bequem per App. Last but not least: Kunden, die nur noch zum Abholen in den Store kommen wollen, können auch dies tun – die Click & Collect Station im Basement macht es möglich.

Einziger Wermutstropfen: Das Recommendation Management liegt bisher noch brach, Vorschläge für weitere (Online-)Käufe findet man in der App vergebens. Aber auch das wird nur eine Frage der Zeit sein.

Fazit

Ein tolles Store Konzept, das hoffentlich viele Nachahmer finden wird. Die Digitalisierung ist noch immer eine offene Flanke in der Handelslandschaft Deutschland. Innovationen werden hier solange kritisch beäugt, bis sie TÜV-Siegel-Reife gewonnen haben. Umso beachtenswerter, dass Bonprix sich aus der Deckung gewagt hat. Denn der viel beschworene Wandel im Handel ist in vollem Gange.

Die Kunst wird hierbei sein, den durch das eCommerce-Angebot verwöhnten Kunden auch im physischen Store mit neuen Konzepten zu begegnen. Technologie darf dabei keinen Selbstzweck erfüllen, sondern muss vielmehr ein ganz neues Einkaufs-, Service,- und Produkterlebnis schaffen. „Connected Retail Solutions” nennen wir das bei Geometry.