Bitcoin-Kaufpanik: Digitalwährung gewinnt in 24 Stunden 40 Prozent an Wert – doch „Wild-West-Tage könnten bald vorbei sein“

Von

Von

Der Bitcoin hat bereits ein vollkommen verrücktes Jahr mit Kurszuwächsen im vierstelligen Prozentbereich hinter sich, doch was sich in den vergangenen 24 Stunden an den Kryptobörsen abspielte, stellt alles in den Schatten.

Wann platzt die Bitcoin Blase?

Innerhalb eines Handelstages sprang die Notierung der mit Abstand am höchsten kapitalisierten Digitalwährung von rund 13.000 auf in der Spitze 19.300 Dollar empor, bevor ein Flash Crash einsetzte und mehr als 3000 Punkte binnen Minuten verloren gingen.

Bitcoin Gains $6000 In 12 Hours – Soars Above $19,000 https://t.co/iPlvIgTv4s — zerohedge (@zerohedge) December 7, 2017

Wall Street-Veteran James Cramer, der seit langer Zeit vor den irrationalen Übertreibungen der Bitcoin-Blase warnt, erklärte die immer rasanteren Kursexplosionen mit den eingeschränkten Handelsmöglichkeiten: „Das ist einer der am wenigsten funktionierenden Märkte, die ich je gesehen habe“, so Cramer in der CNBC-Sendung „Squawk Box“.

„Die Leute verstehen nicht, woher das Angebot kommt“

„Die Leute verstehen nicht, woher das Angebot kommt“, erklärt Cramer mit Blick auf die einseitige Angebot- und Nachfragesituation. „Leute, die es besitzen, verkaufen es nicht. Ich kann es keinem verübeln, Bitcoin besitzen wollen, aber die Leute sollten den Mechanismus dahinter verstehen. Wenn es keine Verkäufer gibt, entwickelt sich der Kurs natürlich parabolisch.“

.@jimcramer: I don’t blame people for buying into the bitcoin frenzy, but it could end badly $BTC https://t.co/dTFm9fJHlI — Squawk Box (@SquawkCNBC) December 7, 2017

Tatsächlich sind die Handelsmöglichkeiten der Kryptowährung bislang nicht mit klassischen Währungen vergleichbar. Short-Positionen – die Wette auf fallende Kurse – können etwa bislang nicht eingegangen werden.

Handel von Terminkontrakten auf den Bitcoin startet in den nächsten Tagen

Das jedoch ändert sich bereits in den kommenden Tagen. Schon am Sonntag startet an der Chicagoer Derivatebörse CBOE der Handel von Terminkontrakten – acht Tage später zieht auch die größte Terminbörse CME den Handel mit Futures an, während wenig später auch an der Technologiebörse Nasdaq ein Index-Zertifikat gehandelt werden soll.

In anderen Worten: Die Möglichkeit, mit Bitcoin zu handeln, wachsen bereits in den kommenden Tagen deutlich an – und zwar in beide Richtungen. „Genießt den Bitcoin-Aufstieg, denn bald wird es einen legitimen Zwei-Wege-Markt in dieser Anlageklasse geben. Bitcoins Wild-West-Tage könnten bald vorbei sein“, folgert Cramer beim von ihn gegründeten Finanzportal RealMoney.com.

„Bitcoins Wild-West-Tage könnten bald vorbei sein“

Der frühere Hedgefondsmanager nimmt die Kursexplosionen und die damit einhergehenden Beleidigungen von Bitcoin-Aficionados auf Twitter unterdessen sportlich und erklärte ironisch, er werde seinen Hund auf Mr. Bitcoin umtaufen.

Bitcoin is the sun the moon and the stars, sparkies — Jim Cramer (@jimcramer) December 7, 2017

Look out, I just changed the name of my other dog to Bitcoin. He answered to it immediately!! https://t.co/8mKtgUlQc2 — Jim Cramer (@jimcramer) December 7, 2017

Bitcoin lovers, Mr. Bitcoin is grateful for your support pic.twitter.com/A8RbsqW59r — Jim Cramer (@jimcramer) December 7, 2017