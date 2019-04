Bike- und Carsharing: Das sind die beliebtesten Anbieter Deutschlands

Von

Die Autobauer Daimler und BMW bündeln ihre Kräfte beim Carsharing. Aus ihren Töchtern Car2go und DriveNow wird Share Now. Eine Untersuchung zeigt nun, dass es um das Image der beiden Anbieter recht unterschiedlich bestellt ist. VICO Research & Consulting, ein auf Social-Media-Monitoring spezialisiertes Unternehmen, hat drei Monate lang Beiträge im Netz über Car- und Bikesharing-Angebote gesammelt und analysiert. Das mit Abstand größte Kommunikationsvolumen vereinten diese beiden Carsharing-Anbebote und der Bike-Sharing-Dienst Nextbike auf sich. Dabei schnitt Car2go jedoch deutlich besser ab als der bisherige Konkurrent DriveNow.

Während die Daimler-Tochter aus Stuttgart mit 64 Prozent überwiegend positiv diskutiert wurde, konnten die Münchener nur 33 Prozent der Nutzer überzeugen. Zwar gefiel der Fuhrpark von DriveNow den Nutzern besser als die Car2go-Flotte. Das negative Gesamturteil resultierte aber aus technischen Problemen der App, einer fehlerhaften Zeitberechnung sowie langen Wartezeiten im Kundenservice. Am beliebtesten mit 90 Prozent positiven Bewertungen war das Angebot Stadtmobil, auch Flinkster, ein Angebot der Deutschen Bahn, schneidet mit 81 Prozent positiven Beiträgen gut ab. Am negativsten von der Netzgemeinde diskutiert wurde neben DriveNow der Anbieter book-n-drive. Die steigenden Preise waren hier Kritikpunkt Nummer eins.

Alle untersuchten Carsharing-Angebote im Überblick:

Carsharing Kommunikationsvolumen

(Beiträge) Positiv Negativ Car2go 6.367 64% 36% DriveNow 5.059 33% 67% Flinkster 537 81% 19% Stadtmobil 494 90% 10% Cambio 412 82% 18% Book-n-drive 363 33% 67% teilAuto 314 67% 33% drivy 204 78% 22% Ubeeqo 191 55% 45% SnappCar 182 50% 50% E-WALD 110 100% 0% greenwheels 99 55% 45% Ford Carsharing 74 100% 0% Turo 64 100% 0%

Bei den Verleihern von Fahrrädern schnitt das Berliner Leihrad-Start-up Byke mit ausnahmslos positiven Bewertungen am besten ab. „Besonders die Preisgestaltung, die Wartung der Fahrräder und das Angebot an eScootern gefällt den Nutzern“, schreiben die Studienmacher. Doch auch der am meisten im Netz diskutierte Platzhirsch Nextbike schnitt mit 76 Prozent positiven Beiträgen gut ab. Ganz anders der chinesische Wettbewerber Mobike, bei dem die Nutzer überwiegend datenschutzrechtliche Bedenken hatten.

Alle untersuchten Bikesharing-Angebote im Überblick:

Bikesharing Kommunikationsvolumen

(Beiträge) Positiv Negativ Nextbike 1.435 76% 24% Byke 640 100% 0% Call a Bike 443 50% 50% Mobike 443 3% 97% Limebike 183 38% 63% StadtRAD 140 91% 9% Deutsche Bahn 137 44% 56%

“Bike- und Carsharing ist aus dem modernen Stadtbild nicht wegzudenken. Egal ob aus ökologischen oder ökonomischen Gründen, das Teilen von Verkehrsmitteln lohnt sich“, kommentiert VICO-Geschäftsführer Marc Trömel die Analyse. Obwohl die Kommunikation von den Großen dominiert werde, sei die Wahrnehmung der kleineren Anbieter deutlich positiver.

Methodik: VICO Research & Consulting hat zwischen dem 26. November 2018 und dem 28. Februar 2019 rund 17.500 Social-Media-Beiträge zu den meist diskutierten Bike- und Carsharing-Anbietern im Internet untersucht.