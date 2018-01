Beyoncé die Businessfrau: Was man von der „Queen of Pop“ für sein Marketing lernen kann

Von

Sie hat Klasse, ist clever, schön und talentiert und hat einen Marktwert von 350 Millionen US-Dollar: Beyoncé Giselle Knowles-Carter, bekannt als Beyoncé, ist eine Businessfrau aus dem Bilderbuch.

Was Sie nicht wissen, ist, dass ihr Erfolg nicht nur das Ergebnis ihres musikalischen Talents und ihrer Schönheit ist – sondern aus harter Businessarbeit und Markenpositionierung erwachsen ist. Beyoncé betreibt eine unglaublich beeindruckende globale Marke, von der jeder, insbesondere Unternehmer, lernen können.

Vier Beyoncé-Strategien

1. Verlassen Sie sich nicht auf Media-Outlets

„Create your own hype“. Markenpräsenz ist ihr Lieblingswort. Beyoncé schafft es allein durch ihre Follower in den sozialen Kanälen Werbung zu machen. Sie und ihr Team haben eine brillante Branding-Taktik entwickelt: Überraschungsmarketing. Im Jahr 2013 veröffentlichte die Künstlerin mitten in der Nacht ein neues Album mit dazugehörigen Musikvideos für jeden Track. Mit nur einem Instagram-Post, der „Überraschung“ hieß, verbreitete sich ihr Album durch Mundpropaganda. Sie hatte vorher keine Marketingkampagne gestartet, keine Single veröffentlicht, keine Promo-Tour gestartet. Normalerweise kündigen Künstler ihr nächstes Album an, gehen dann auf Promo-Tour und liefern den Fans einige Häppchen, damit sie weiter Neugierig bleiben. Beyoncé drehte den Spieß einfach um. Sie sagte dazu: „Es gibt so vieles, was zwischen die Musik, den Künstler und den Fans steht. Ich wollte es sein, die ankündigt, wenn die Platte fertig ist. Es sollte von mir direkt an meine Fans gehen.“ Somit schafft sie eine zwischenmenschliche Beziehungen für Ihre Marke und entwickelt gleichzeitig ein Gefühl der Loyalität.

Was heißt das nun für Ihr Business? Langgezogene Ankündigungen könnte man überdenken und stattdessen eine überraschende Route wählen. Kurze, knackige Rabatt-oder Coupon-Ankündigungen oder Werbegeschenke mögen Ihre Kunden vielleicht gern haben. Werfen Sie ruhig auch mal die Standard-Marketingregeln in Ihrer Branche über Bord und versuchen mit Überraschungsmomenten zu glänzen.

2. Nutzen Sie Ihre Veranstaltungen