Beyoncé beim Coachella: Was man von der „Queen of Pop“ für sein Marketing lernen kann

Beim Coachella Saturday lieferte Beyoncé Knowles den perfekten Auftritt ab – inkulsive Outfitwechsel, politische Botschaften und Gastauftritte.

So startete sie das Festival mit „Lift Every Voice And Sing“, einem Gedicht, das auch als schwarze Nationalhymne bekannt ist. Das krönte sie mir einer zweieinhalbstündigen Ode an die HBCUs (Hochschulen in den Vereinigten Staaten, die vor dem Civil Rights Act von 1964 mit der Absicht gegründet wurden, in erster Linie der afroamerikanischen Gemeinschaft zu dienen), HBCU-Halbzeitshows, Marschkapellen, einer Destiny’s Child-Wiedervereinigung und einem Sonderauftritt mit Jay-Z. Mit den Hashtags #HBeyCU und #Beychella wurde im Social Web über jedes Detail des Auftritts diskutiert (Angeblich wechselte sie sogar während des Auftritts ihren Nagellack).

Auch ihren Auftritt beim Super Bowl nutzte die Sängerin gekonnt zur Publicity und ließ 24 Stunden vorher ein neues Lied und ein Musikvideo aus heiterem Himmel veröffentlichen. Dazu gab es noch in der Werbepause die Ankündigung zur bevorstehenden Welttournee – prompt brach das Internet im Stadion zusammen. Fragen Sie sich also: „Wie können wir die bevorstehende Veranstaltung nutzen, um das beste aus dieser Präsenz herauszuholen? Mit welchen Mitteln halten wir die Anwesenden bei Laune? Und wie erweitern wir Ankündigungen über Social-Media-Kanäle?“

2. Verlassen Sie sich nicht auf Media-Outlets

„Create your own hype“. Markenpräsenz ist ihr Lieblingswort. Beyoncé schafft es allein durch ihre Follower in den sozialen Kanälen Werbung zu machen. Sie und ihr Team haben eine brillante Branding-Taktik entwickelt: Überraschungsmarketing. Im Jahr 2013 veröffentlichte die Künstlerin mitten in der Nacht ein neues Album mit dazugehörigen Musikvideos für jeden Track. Mit nur einem Instagram-Post, der „Überraschung“ hieß, verbreitete sich ihr Album durch Mundpropaganda. Sie hatte vorher keine Marketingkampagne gestartet, keine Single veröffentlicht, keine Promo-Tour veranstaltet. Normalerweise kündigen Künstler ihr nächstes Album an, gehen dann auf Promo-Tour und liefern den Fans einige Häppchen, damit sie weiter Neugierig bleiben. Beyoncé drehte den Spieß einfach um. Sie sagte dazu: „Es gibt so vieles, was zwischen die Musik, den Künstler und den Fans steht. Ich wollte es sein, die ankündigt, wenn die Platte fertig ist. Es sollte von mir direkt an meine Fans gehen.“ Somit schafft sie eine zwischenmenschliche Beziehung für Ihre Marke und entwickelt gleichzeitig ein Gefühl der Loyalität.

Was heißt das nun für Ihr Business? Langgezogene Ankündigungen könnte man überdenken und stattdessen eine überraschende Route wählen. Kurze, knackige Rabatt-oder Coupon-Ankündigungen oder Werbegeschenke mögen Ihre Kunden vielleicht gern haben. Werfen Sie ruhig auch mal die Standard-Marketingregeln in Ihrer Branche über Bord und versuchen mit Überraschungsmomenten zu glänzen.

3. Leser, Kunden, Fans: Geben Sie Ihnen ein VIP-Gefühl

Beyoncé stellt oft Auszüge Ihrer Alben und viel Privates auf ihren Instagram-Account. Besonders bei ihrem Album „Lemonade“, dessen Texte schwerpunktmäßig über Untreue, Rassismus und Feminismus handeln, lässt Beyoncé ihre innersten Gedanken heraus. So haben die Follower das Gefühl, ganz nah an ihr dran zu sein. Dazu gibt sie ihrem „Beyhive“-Fanclub oft Vergünstigungen und „First Dibs“. So erhalten die Fans das Gefühl VIPs für Beyoncé zu sein.

Was sie tun können: Newsletter oder Mitgliedschaften sind der perfekte Weg, um dieses Gefühl der Exklusivität auch beim Kunden zu erreichen. Geben Sie ihnen spezielle Angebote, Einblicke oder einen frühen Zugang zu anstehenden Produkten oder Veranstaltungen. Auch Ihre Kunden sollen sich wie VIPs fühlen und sie belohnen ihre Markentreue.