Bestes Marketing: „Fiji Water Girl“ schmuggelt sich auf jedes Promifoto bei den Golden Globes 2019

Nach der Preisverleihung der Golden Globes stellten die Fotografen schnell fest: Im Hintergrund der Fotos von Celebrities wie Nicole Kidman, Dakota Fanning, Jim Carrey, Richard Madden, Emmy Rossum, Idris Elba und Judy Greer, stand immer das „Fiji Water Girl“ und lächelte in die Kamera. Es dauerte natürlich nicht lange, da wurde sie auf Twitter schon für einen Golden Globe in der Kategorie „Best Supporting Role“ auserkoren.

This woman holding FIJI Water at the #GoldenGlobes truly came to SERVE. pic.twitter.com/Aln54zOhKY

Fiji Water ist der offizielle Partner der Golden Globes und liefert seit 2015 Wasser für die Veranstaltung. Die Marke hat es so geschafft, das Interesse der Menschen für sich zu gewinnen und schrieb auf Twitter: „Wir freuen uns, dass alle über unser Wasser sprechen! * spürt ominöse Präsenz * Sie ist direkt hinter uns, oder?“ Der eigentliche Star in den sozialen Netzwerken war aber eher das #fijiwatergirl, als das Wasser. Das bisher eher unbekannte Model Kelleth Cuthbert präsentierte für Fiji das Wasser als Hostess bei den Golden Globes. Sie kommt aus Kanada, lebt in Los Angeles und war unter anderem schon im „Maxim“-Magazin zu sehen.

Eigentlich sollte die Dunkelhaarige dafür sorgen, dass die Hollywoodstars nicht verdursten. Zurückhaltend und unaufdringlich. Das schien ihr zu langweilig zu sein und so photobombte sich das Model in jedes Promibild und wurde über Nacht zum Gesprächsthema Nummer 1. Kurzerhand gab es dann auch direkt einen Twitter-Account des Fiji-Water-Girls:

You've met an hour ago, but you are still too thristy for more of me. Would u like some Fiji? 😏 #GoldenGlobes pic.twitter.com/4h5KMAbG0d

— FIJI Water Girl 💧 (@watergirlGG) January 7, 2019