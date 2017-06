„Vodka“ und „Vegan“: Das sind die beste Influencer-Reichweiten-Kombinationen auf Instagram

Die Grafik zeigt nicht nur die beste Kombination auf einen generellen Themenbereich wie z.B. Beauty, sondern auch speziell auf ein Spezialthema wie zum Beispiel “Lippenstift“. Wichtig ist, dass auch wirklich nur Influencer in den auszuwählenden Pool gelangen, welche zu dem gewählten Spezialthema passen und in der Vergangenheit bereits darüber geschrieben haben. Die Influencer Marketing Lösung Reachbird.io hat einen intelligenten Algorithmus entwickelt, mit dem die perfekte Kombination an höchster Reichweite und größter Anzahl Influencern in Bezug auf ein festgesetztes Budget und einem vorgegebenen Keyword ermittelt werden kann. Dieser Algorithmus kann nun erstmalig die lange Suche nach dem richtigen Influencer ersetzen, da er das optimale Verhältnis an Influencern und Reichweite passend zur Brand berechnet.

In der folgenden Grafik wurden als Beispiel die besten Kombinationen aus Reichweite und Anzahl Influencer in Bezug zu einem Media-Budget von 1.000 Euro und zwölf unterschiedlichen und frei gewählten Stichwörtern zur Veranschaulichung herangezogen.

Welches ist die beste Kombination?

Die beste Kombination für das Keyword „Vegan“ bei einem Budget von 1.000 Euro liegt bei einer Brutto-Reichweite von 177.313, generiert durch 15 Micro-Influencer mit einer Follower-Anzahl bis 50.000 Follower. Dies bedeutet einen durchschnittlichen TKP von 5,60 Euro und einer durchschnittlichen Brutto-Reichweite von 11.820 pro Instagram-Influencer. Die größte Brutto-Reichweite der zwölf Keywords bei einem Budget von 1.000 Euro erhält man bei dem Begriff „Vodka“. Hier liegt die Brutto-Reichweite bei 420.079, welche durch 9 Influencer erzeugt wird. Der durchschnittliche TKP liegt hier bei 2,30 Euro. Die durchschnittliche Brutto-Reichweite pro Instagram Influencer liegt hierbei bei 46.675 Followern. Ähnliche Themenbereiche wie zum Beispiel die Wörter „Vitamine“ und „Gesundheit“ weisen sowohl bei der Reichweite, als auch bei der Anzahl an Influencern ein nahezu übereinstimmendes Ergebnis auf. So gelangt man bei beiden Keywords auf eine Reichweite von ca. 400.000 Followern mit einem eingesetzten Media-Budget von 1.000 EUR, was einem durchschnittlichen TKP von 2,50 Euro entspricht.

Ob man nun Influencer im Bereich Spirituosen oder etwa im Gesundheitsmarkt sucht – im Vergleich zu anderen Medien wie zum Beispiel Print oder TV, kommt man beim Influencer Marketing auf beachtliche Reichweiten bei einem sehr geringen Media-Budget, sollte man die ideale Kombination einmal herausgefunden haben.