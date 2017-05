Best Practice: Wie Arla mit Influencern und einem Picknicktisch eine neue junge Zielgruppe erreichen will

Mit mehr als 12.650 Eigentümern zählt Arla Foods zu den größten Molkerei-Genossenschaften weltweit. Die Anfänge von Arla Foods reichen weit bis ins 19. Jahrhundert zurück. Damals beschlossen die ersten Milchbauern in Dänemark und Schweden, sich in kleinen Gruppen zusammenzutun, um ihre Molkereierzeugnisse künftig effizienter zu nutzen. Ihr Ziel: gemeinsam natürliche Milchprodukte herzustellen. 2000 fusioniert die größte Molkereigenossenschaft Dänemarks MD Foods mit dem schwedischen Pendant Arla Mejeriförening. Unter dem Namen Arla Foods entsteht die weltweit erste Molkereigenossenschaft. 2012 schließen sich erstmals Molkerein aus Deutschland und Großbritannien an, wodurch Arla Foods zu einer der weltweit größten Molkereigenossenschaften aufsteigt. Arla Foods verzeichnete im Jahr 2016 eine solide Geschäftsentwicklung – trotz äußerst volatiler Märkte. Während die Umsatzerlöse aufgrund des globalen Preisumfelds zurückgingen, verbesserte Arla die Qualität seiner Umsätze und verlagerte mehr Milch aus dem Massen- in das Markengeschäft. Die bekannteste Marke unter Arla Foods: Kærgården, ein sogenanntes Mischstreichfett. Doch weil der Markt hart umkämpft ist, musste Kærgården, seit 10 Jahren auf dem Markt, eine neue Markenstrategie einleiten und notwendige Maßnahmen ergreifen, um den USP wieder einmalig zu machen.

Der Rückblick – Die Ausgangslage

Kærgården ist ein sogenanntes Mischstreichfett, das aus Butter und Rapsöl besteht. „Vor 10 Jahren war das eine absolute Neuheit und Kærgården hatte einen klaren USP, der sie von anderen Butter- oder Margarinemarken abgehoben hat. Die Mitbewerber haben das Produkt jedoch schnell kopiert und teilweise auch ihre Packungsdesigns stark an Kærgården orientiert. Trotz der immer noch sehr guten Stellung im inzwischen sehr großen Markt der Mischstreichfette war der rationale USP also nicht mehr genug, um die Marke dauerhaft an der Spitze zu halten“, erklärt Sophia Kloß, Interim Digital Marketing Manager bei Arla Foods.

Die Aufgabenstellung

Was fehlte also nun der Marke, um aus all den anderen herauszustechen? Emotionalität. Die Marke sollte emotional werden, anstatt weiterhin den rationalen Mehrwert des Produkts in den Vordergrund zu stellen. Als Anlass hierfür wurde der zehnte Geburtstag der Marke genutzt. Es sollte das ganze Jahr hinweg eine große Geburtstagskampagne mit zahlreichen miteinander verzahnten Aktionen geben, die Verbrauchern die Marke in emotionaler Weise näher bringen.

Die Ziele

Kærgården sollte weiterhin die Nummer 1 Marke unter den Mischstreichfetten bleiben und der Marktanteil der Mischstreichfette selbst in der Kategorie der Butter-, Margarine- und Streichfettprodukte sollte weiter wachsen. Dafür arbeitete das Unternehmen mit unterschiedlichen Agenturen zusammen, wie mit der Lead Agentur „BrawandRieken“, am POS mit „TAS Emotional Marketing“ und im Digital- und Social-Media-Bereich mit „Wake up Communications“.

Die Umsetzung

Unter dem Motto „Happy streichzart“ gab es das ganze Jahr über zahlreiche Aktionen: „Es gab eine monatliche Verlosung von Geburtstags-Brunches, zu denen die Gewinner ihre Liebsten zu sich nach Hause einladen konnten – für einen leckeren Brunch hat Kærgården gesorgt“, so Kloß. Im Sommer veranstaltete Arla für die Butter ein großes Event in Münster, bei dem der Weltrekord für den längsten Picknicktisch der Welt mit hunderten Besuchern erfolgreich geknackt wurde.

Auch mit Influencern wurde gearbeitet: Um weitere Verwendungsanlässe des Produkts zu zeigen, wurde mit fünf Bloggern ein Blogger-Backbuch erstellt, das man auf der Webseite online durchblättern kann und in Social Media sowie auf den Blogs der teilnehmenden Blogger auch als gedrucktes Exemplar gewinnen konnte. Auch die YouTuberin und Bloggerin Sally hat ein Rezept für Brombeer-Scones mit Kærgården kreiert. Um zusätzlich den Abverkauf zu fördern, gab es Overfill-Aktionen sowie eine Verlosung von 10 mal 10.000 Euro, die Verbraucher gewinnen konnten, wenn sie am Packungsboden das Gewinnermotiv entdeckt haben.

Die Hürden

Als gemeinsame Themen für die einzelnen Aktionen wurden immer der zehnte Geburtstag und meist Brunch/Picknick genutzt, doch die Verzahnung der einzelnen Maßnahmen stellte aufgrund der großen Verschiedenheit trotzdem eine Hürde dar.

Die Erfolgskennziffern

„Als KPI für unsere Kampagne haben wir für den Online-Bereich neben der Reichweite, den Costs per Mille und den Impressionen auch die Zahl der interagierenden Nutzer festgelegt. Mit unserem Budget konnten wir fast 2 Millionen Nutzer erreichen, fast 300.000 Menschen interagierten mit unserem Content“, erzählt Kloß. „Die CPM lagen bei rund 3 Euro, was ein sehr guter Wert für unsere Kampagne ist“. Auch konnten Arla so ein gesamtes Wachstum des Marktes für Mischstreichfette erkennen, bei dem sie ihren Marktanteil nun weiter ausbauen können.

Das unerwartete Learning

Die emotionale Aufladung durch Aktionen wie den längsten Picknick-Tisch hat für Arla gut funktioniert. Für Kloß ist der emotionale Gewinn sehr hoch: „Nicht komplett unerwartet, aber sehr erfreulich war für uns, dass User eher emotionale Gewinne wie die Geburtstags-Brunches mit den Liebsten wirklich als reizvollere Gewinne wahrgenommen haben als die 10.000 Euro“. Das zeigte auch schon eine Umfrage der e GfK, die Arla Foods anlässlich des 10. Jubiläums von Arla Kærgården in Auftrag gegeben hatte. Das Ergebnis: Geschenke spielen nur eine untergeordnete Rolle. Weniger als neun Prozent der Befragten freuen sich am meisten über möglichst viele Geschenke. Der Mehrheit (54 Prozent) hingegen ist es am wichtigsten, Zeit mit der Familie und Freunden zu verbringen. 35 Prozent freuen sich über die besondere Aufmerksamkeit an ihrem Ehrentag.

Der Ausblick

Seit April erscheint die Marke nun im neuen Design, das die skandinavische Herkunft des Produkts besser widerspiegelt und sich von den zahlreichen Produkten von Mitbewerbern stärker abhebt. Und was sind die Ziele für Arla im Jahr 2017? Die Genossenschaftsmolkerei hat sich zum Ziel gesetzt, in der Kategorie Babynahrung zu den weltweit führenden Molkereiunternehmen zu gehören. Um die Produktion von Milchpulver für Säuglinge zu verbessern und kontinuierlich neue Qualitätsstandards innerhalb dieser Kategorie zu setzen, investiert Arla 12 Millionen Euro in den Ausbau seines Standorts von AKAFA im Norden von Dänemark.