Best of DMV 2017: Dermasence überzeugt mit innovativen Kommunikationsprojekten

Gegründet als Initiative von fünf Dermatologen und einer Apothekerin, hat sich das Unternehmen zu einer der führenden Marken in der Apothekenkosmetik entwickelt. Seit über 25 Jahren steht das Unternehmen für die „Mission gesunde Haut“ und hat im Jahr 2016 bewährte Marketinginstrumente weiter ausgebaut und bewusst neue Wege beschritten, um die Markenbekanntheit noch weiter zu erhöhen. Der Best of DMV 2017 wird am 23. November 2017 auf dem 44. Deutschen Marketing Tag in Frankfurt verliehen.

Die Marketingstrategie von Dermasence

Ausgerichtet auf Lösungen bei Neurodermitis, Rosacea, Akne oder für wirksames Anti-Aging basiert die Markenphilosophie auf Wirksamkeit und Verträglichkeit. Mit einem Mix aus bewährten Marketinginstrumenten und reichweitenstarken Online-Kampagnen mit Advertorials, animierten Bannern, Suchmaschinenwerbung und Facebook Ads sorgt das Unternehmen dafür, dass die Informationen bei den relevanten Zielgruppen ankommen.

Die Idee hinter dem Best of DMV

Der Preis verfolgt die Idee, den besten regionalen Marketing Preisträger überregional auszuzeichnen. Dabei kann jeder Marketing Club des DMV eine Nominierung abgeben. Die unabhängige Jury, die aus den Mitgliedern des Beirats des DMV besteht, hat anhand eines festen Bewertungsschemas mit neun Bewertungskriterien die Entscheidung gefällt. Dazu gehören die konsequente Marktorientierung mit nachhaltigem Fokus sowie eine transparente Darstellung der Marktsituation sowie Zielsetzung. Weitere Kriterien umfassen die Durchgängigkeit und Kontinuität in der Markenführung und die Marketingleistung entlang der „P’s“ Produktgestaltung, Preis, Vertriebskanäle sowie Marketing-Kommunikation. Das Marketing muss außerdem über alle Kundeninteraktionskanäle hinweg betrieben werden – sowohl offline als auch digital – und auf eine klare Zielgruppe zugeschnitten sein. Diese und noch weitere Kriterien hat Dermasence in den Augen der Jury optimal erfüllt und dadurch die höchste Gesamtpunktzahl erreicht. „Das Unternehmen hat sich mit seinem beispielgebenden Marketingkonzept gegen acht starke Bewerber durchsetzen können. Die Entscheidung der Jury war einstimmig“, so Claus Peter Claudy, Vorsitzender der Jury des Best of DMV.

Am 23. November 2017 wird Dermasence seine Ehrung persönlich in Empfang nehmen können. Der zweite Platz geht in diesem Jahr an Less – Low Emission Sealing Solutions, Träger des Marketing Preises des Marketing Clubs Rhein-Neckar, und der dritte Platz an GastroHero, Preisträger des Marketing Clubs Dortmund.