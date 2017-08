„Bei uns kannst Du kein Braun wählen“: die peinliche Polit-Provo-Kampagne von True Fruits für Österreich

Von

Unter dem Hashtag #jetztösterreichts haben die Bonner gerade die Inhouse-entwickelte Kampagne für den Verkaufsstart in Österreich gelauncht. Vom 13. bis zum 27. August sollen die vier Motive auf insgesamt 1.580 Flächen zu sehen sein. Geplante Kontaktezahl: 75 Millionen.

Alle vier Motive spielen entweder mit der latenten Deutschland-Verachtung, die man Österreich nachsagt, wie auch mit dem latenten Rassismus, mit dem die Alpenrepublik immer wieder in Verbindung gebracht wird.

So heißt es beispielswese: „Noch mehr Flaschen aus dem Ausland“. Zu sehen sind Smoothie-Flaschen in Schwarz, Rot und Gold. Es geht aber auch anders. So heißt ein weiterer Slogan: „Eure Heimat braucht uns jetzt“. Das werden die Österreicher nicht so gerne hören.

Viel Empörung gibt es dagegen für den Spruch „Schafft es selten über die Grenze“. Dazu ist eine schwarze Flasche zu sehen. Allerdings ist Inhalt der abgedunkelten Falsche ein weißer Saft. Das nehmen allerdings nur die wenigsten der Kommentatoren war.

Im Netz sind viele Reaktionen sehr kritisch: