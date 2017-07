„Begrenztes Verständnis“: Elon Musk watscht Mark Zuckerberg bei Debatte um künstliche Intelligenz ab

Von

Es ist die beherrschende Zukunftsdebatte der Tech-Industrie: Inwieweit wird künstliche Intelligenz (KI) in den kommenden Dekaden das Leben verändern.

Zahlreiche Vordenker, darunter Tesla-Chef Elon Musk und Astrophysiker Stephen Hawking, hatten zuletzt wiederholt vor dem unkontrollierten Aufkommen der künstlichen Intelligenz gewarnt. Auch Alibaba-Gründer Jack Ma hält apokalyptische Konflikte mit KI, wie man sie aus Science Fiction-Filmen kennt, für möglich: „Maschinen dürften nicht ersetzen, was Menschen leisten.“

Ma glaubt sogar, dass „in 30 Jahren sehr wahrscheinlich ein Roboter das Time-Cover als ‚CEO des Jahres‘ zieren wird. „Sie erinnern sich besser als Menschen, sie zählen schneller als du und sie werden nicht ärgerlich auf Wettbewerber“, brachte der Alibaba-Aufsichtsratschef die Vorzüge der KI unlängst auf den Punkt.

Facebook-Chef Mark Zuckerberg steht den Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz unterdessen ausgesprochen positiv gegenüber. Im Rahmen eines eineinhalbstündigen Live-Videos hatte sich Zuckerberg explizit auf eine Nutzernachfrage zu Elon Musks skeptischer KI-Zukunftsvision geäußert.

„Ich habe eine starke Meinung dazu. Ich bin wirklich optimistisch. Ich bin generell eine optimistische Person. Ich glaube daran, dass man Dinge entwickeln kann und die Welt dadurch besser wird. Besonders bei KI bin ich optimistisch. Es gibt Menschen, die Schwarzseher sind und die versuchen, Untergangsszenarien zu schüren – ich verstehe das nicht“, erklärte Zuckerberg.

„Das ist wirklich negativ und in mancher Hinsicht auch unverantwortlich“, teilte der Facebook-CEO an die Adresse von Musk aus, ohne den Tesla-Chef namentlich zu nennen. „Wer gegen künstliche Intelligenz argumentiert, argumentiert auch gegen sicherere Autos, die keine Unfälle mehr verursachen und gegen bessere Diagnosen für kranke Menschen“, so Zuckerberg.

Elon Musk wollte Zuckerbergs Generalkritik so allerdings nicht stehen lassen und setzte umgehend auf Twitter zum Konter an. „Ich habe mit Mark darüber gesprochen. Sein Verständnis der Sache ist begrenzt“, watschte der Seriengründer (Tesla, SolarCity, Space X) den 13 Jahre jüngeren Facebook-Chef ab.

I've talked to Mark about this. His understanding of the subject is limited.

— Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2017