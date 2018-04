„Balance zwischen Vielfalt und Tiefgang.“ Was die absatzwirtschaft auszeichnet, verrät die Jury des Marken Awards

Bettina Fischer, Lehrstuhl für Marketing und Unternehmensführung, Hochschule RheinMain, Präsidentin Marketing-Club Mainz-Wiesbaden e.V: „Monat für Monat ein aktueller Mix von Themen rund um Marketing und Management: gut aufgearbeitet, kontrovers diskutiert und mit der richtigen Balance zwischen Vielfalt und Tiefgang.“

Christian Köhler, Hauptgeschäftsführer Markenverband: „Herzlichen Glückwunsch zu diesem Geburtstag! Seit 60 Jahren begleitet die absatzwirtschaft die Entwicklung des Marketings in all seinen Facetten. Und bleibt dabei immer aktuell, frisch, redaktionell neugierig. Kein Wunder, dass sie so Instanz für Marketing geworden ist, die ihre Leser immer wieder begeistert.“

Christian Thunig, Juryvorsitzender, Managing Partner INNOFACT AG: „Die absatzwirtschaft war und ist der Wegebreiter des Marketing im Sinne der marktorientierten Unternehmensführung.“

Franz-Rudolf Esch, Direktor des Instituts für Marken- und Kommunikationsforschung IMK an der EBS Universität: „Marketing. Absatzwirtschaft. Gratulation zu 80 Jahren Impulsen und fundierter Berichterstattung!“

Karsten Kilian, Markenlexikon.com: „Die Absatzwirtschaft ist mit dem Marketing-Mix groß geworden und sie hat den Marketing-Mix groß gemacht: Ein starkes Produkt zu einem vernünftigen Preis, mit zuverlässiger Distribution und federführender Kommunikation. Das ist die Absatzwirtschaft. Sie hat sich deshalb ein 5. P verdient: P für Perfekt!“

Ralf E. Strauß, Präsident Deutscher Marketing Verband e.V.: „60 Jahre absatzwirtschaft! Als Mitherausgeber ist es mir eine besondere Freude im Namen des Deutschen Marketing Verbands der absatzwirtschaft zum 60-jährigen Geburtstag zu gratulieren. 60 Jahre absatzwirtschaft verbinden wir mit einer langjährigen, vertrauensvollen und inspirierenden Zusammenarbeit. Gemeinsam konnten wir die Trendthemen des Marketings vorantreiben und so als Sprachrohr des Marketings fungieren. Recherchiert und geschrieben für Führungskräfte in Unternehmen, deckt die absatzwirtschaft alle Praxisfragen des modernen Marketings und Vertriebs ab und informiert somit auch unsere 14.000 Club-Mitglieder über Trends, Best Practices sowie die neusten Entwicklungen. Wir freuen uns auf weitere gemeinsame Jahre und viele Inspirationen für Unternehmen, Agenturen, Digital ebenso wie Offline, über alle betrieblichen Funktionsbereiche wie Marketing, Vertrieb, Service und Produktmanagement hinweg!“

Steffen Schnizer, Geschäftsführer Multi Packaging Solutions GmbH: „60 Jahre Absatzwirtschaft – das sind 60 Jahre Neugier, Leidenschaft und Liebe für Marken. Gleichzeitig 60 Jahre kritisches Hinterfragen, Anregen zum Nachdenken und feste Institution im Marketing. Ich gratuliere sehr herzlich zu 60 Jahren jugendlicher Frische und 60 Jahren Seriosität und Qualität. Zugleich wünsche ich der Absatzwirtschaft und dem Team der Absatzwirtschaft alles Gute und spannende Ideen für viele weitere Jahrzehnte hochwertigster journalistischer Arbeit – welche Begriffe zukünftig auch immer das Marketing prägen werden!“

Thomas Koch, Geschäftsführer TKD Media: „Die Absatzwirtschaft begleitet mich schon mein Leben lang. Noch bevor ich 1972 in die Werbung einstieg, besaß ich ein Abo der Absatzwirtschaft. Damit dürfte ich eine ihrer dienstältesten und treuesten Leser sein. Und ich kann es nur jedem empfehlen: Von da an ging meine Karriere steil bergauf.“

Thomas Meyer, Director Business Development Adobe Central Europe: „Für mich zeichnet sich die absatzwirtschaft durch kompetente Berichterstattung zu zukunftsrelevanten Marketingthemen wie Digitaler Markenstrategie, Customer Experience, oder Künstlicher Intelligenz (KI) aus – die über die oftmals noch dominierende Agentur-, Kampagnen- und Werbewelt hinaus geht.“