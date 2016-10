Bahlsen erhält das Goldene Brandeisen 2016

Der Marketing Club Frankfurt verlieh am Wochenende den „Oscar des deutschen Marketing“ an Marktführer im deutschen Süßgebäckmarkt. Unter den Gästen waren viele bekannte Gesichter aus Wirtschaft, Politik, Sport, Kultur und Medien sowie natürlich manches Testimonial und Werbegesicht, darunter die Schauspieler Sky du Mont, Martin Stange und Simon Böer, die Moderatorin, Schauspielerin und Markenbotschafterin von Pantene Pro-V Palina Rojinski, Moderatorin Rabea Schif, Star-Designer Ivan Strano, die Model-Zwillinge Julia und Nina Meise sowie einmal mehr Finalistinnen der Sendung „Germany’s next Topmodel“.

Goldene Brandeisen geht an Familienunternehmen

Der Preis ging an die Marke, die weltweit bekannt ist für bestes Back- und Naschwerk made in Germany: Bahlsen aus Hannover. Gewürdigt wurde unter anderem die Kontinuität des 1889 gegründeten Familienunternehmens, das es „In gut 125 Jahren zum süßen Bäcker der Nation“ geschafft hat, wie es in der Gravur auf dem Sockel des Goldenen Brandeisen zu lesen ist. Die Laudatio hielt Bernd Rützler, Executive Vice President Marketing & Brand Management International der Alfred Kärcher GmbH & Co. KG, der im vergangenen Jahr das Goldene Brandeisen entgegengenommen hatte.

„Wenn ein deutscher Mittelständler so lange, so erfolgreich operiert, mittlerweile unangefochtener Marktführer im hochkompetitiven deutschen Süßgebäckmarkt ist, die magischen 500 Millionen längst überschritten hat und auch im Ausland, selbst in den USA, mit 52 Zähnen kräftig zubeißt, dann ist diese Auszeichnung mehr als verdient“, heißt es in der Begründung der Jury. Auch der humorvolle Umgang des Traditionshauses mit der „Erpressung“ durch Unbekannte, die unter dem Namen „Krümelmonster“ den goldenen Leibniz-Keks stehlen „und damit ein landesweites mehrwöchiges Medienecho auslösten, wie es sich keine PR-Agentur besser hätte ausdenken können“ erntete positive Worte. Schließlich endete das Ganze mit einem süßen Happy End für einen guten Zweck. „Wir sind sehr stolz, dass die Jury unsere Marke und auch das Unternehmen auszeichnet und damit auch den Mut, die Innovationskraft sowie die Konsequenz in der Markenführung belohnt“, so Michael Hähnel, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Bahlsen für Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Nachwuchs fördern

Zum zweiten Mal wurde bei der Marken Gala auch die Frankfurter Sprungfeder verliehen, ein Preis für den Nachwuchs, mit dem der Marketing Club Frankfurt die Leistungen junger vielversprechender Unternehmen honoriert und ihnen in Sachen Markenbildung und Kommunikation „auf die Sprünge“ hilft: Über einen Tisch für zehn Personen bei der Marken Gala als Entrée in die Community, gestiftet vom Preispaten Procter & Gamble, zwei Wochen Werbung auf dem digitalen Welcome-Netz des Frankfurt Airport von Media Frankfurt, eine dreijährige Unternehmens-Mitgliedschaft für eine Person im Marketing Club Frankfurt sowie die Möglichkeit zu einem Vortrag vor den rund 1.000 Mitgliedern und last but not least ein einzigartiges Mentoring-Programm von Procter & Gamble freuten sich Sven Wissebach und Marlon Braumann, Gründer von store2be. „Das Unternehmen hilft stationären Einzelhändlern, freie Verkaufsflächen schnell und unbürokratisch an werbetreibende Unternehmen zu vermieten. Damit schafft es das Berliner Start-up, den Point-of-Sales neu zu denken“, beschreibt Claudio Montanini, Präsident des Marketing Club Frankfurt.