Aufwärtstrend: Fachmedienhäuser verbuchen steigende digitale Anzeigenerlöse

Der Anteil der Online-Erlöse an den Gesamtwerbeerlösen liegt allerdings bei der Mehrheit der befragten Fachverlage unter 20 Prozent.

Doch zufrieden mit den Erlösen sind trotzdem über 60 Prozent der befragten Fachverlage. So überrascht nicht, dass die Entwicklung der digitalen Anzeigenerlöse mehrheitlich ein positives Bild ergibt. 63 Prozent der befragten Fachverlage melden zunehmende Anzeigenerlöse in den letzten 6 Monaten.

Die Anzeigenabteilungen mit Schwerpunkt Print sind bei fast 89 Prozent der befragten Fachverlage auch weiterhin für die Vermarktung der digitalen Werbeplätze verantwortlich. Nur rund 20 Prozent der Fachverlage setzen auch einen eigenen Online-Vertrieb ein. Gerade mal knapp 6 Prozent der befragten Fachverlage nutzen die Dienste von externen Vermarktern.

Print vor Crossmedia

Die Printwerbung ist mit 62 Prozent der Nennungen immer noch die wichtigste Erlösquelle für die an der Umfrage beteiligten Fachverlage. Es folgt die Crossmedia-Werbung mit 21 Prozent, die reine Online-Werbung kommt nur auf 17 Prozent der Nennungen. 45 Prozent der befragten Fachverlage schätzen den Anteil der Online-Erlöse an den Gesamtwerbe-Erlösen unter 10 Prozent ein, knapp 43 Prozent der befragten Fachverlage gehen von einem Anteil zwischen 10 bis 20 Prozent an den Gesamtwerbe-Erlösen aus. Nur knapp 6 Prozent der befragten Fachverlage geben einen Anteil der Onlineerlöse von mehr als 50 Prozent an den Gesamtwerbeerlösen an.

Zur Studie: Von 328 angeschriebenen Fachverlagen haben ca. 13,72 Prozent (45 Teilnehmer) an der Blitzumfrage der Kommission Digitale Medien der Deutschen Fachpresse zum Thema „Digitale Werbung“ teilgenommen. Die Mehrheit der an der Befragung teilnehmenden Websites hat eine Reichweite unter 1 Million Page Impression. Knapp 26 Prozent der Fachverlage geben ihre monatliche PI mit über 1 Million an. Die Visits liegen bei der Mehrheit der Websites unter 250.000. Bei rund 40 Prozent der Fachverlag-Websites liegen die monatlichen Visits über 250.000.