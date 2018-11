Auf Auslandsmessen ausstellen – jetzt Förderung sichern

Das Bundeswirtschaftsministerium will im nächsten Jahr deutsche Unternehmen auf 270 German Pavilions in rund 50 Ländern unterstützen. Dies wurde auf der Herbstsitzung des Arbeitskreises Auslandsmessebeteiligungen beim AUMA am 27. September 2018 in Köln beschlossen, an der Vertreter der beteiligten Bundesministerien, der Bundesländer, der exportorientierten Spitzen- und Fachverbände der deutschen Wirtschaft teilgenommen haben. Für die Realisierung der Beteiligungen des Bundeswirtschaftsministeriums für das Jahr 2019 stehen nach der Planung des Ministeriums rund 44 Mio. Euro zur Verfügung.

110 Beteiligungen werden in Süd-Ost- und Zentralasien organisiert, darunter 51 in China, einschließlich Hongkong. Weitere wichtige Zielregionen für deutsche Messebeteiligungen sind die europäischen Länder außerhalb der EU (44), darunter 37 in Russland, sowie der Nahe und Mittlere Osten (41) und Nordamerika (26). Lateinamerika ist mit 22 und Afrika mit erstmals über 20 Messebeteiligungen vertreten.

Ein Höhepunkt innerhalb des Auslandsmesseprogramms 2019 wird die Branchenleistungsschau der Werkzeugmaschinenindustrie im Rahmen der Metalex im November 2019 in Bangkok sein. Unter dem Titel „German High Tech in Metal Working“ soll auf Antrag des Vereins Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken (VDW) eine umfassende Leistungsschau deutscher Technologien in Thailand gezeigt werden. Die erste „German High Tech in Metal Working“ wurde auf der Expomaq 2016 im mexikanischen León erfolgreich umgesetzt.

Das Bundeswirtschaftsministerium ermöglicht jährlich in Kooperation mit dem AUMA vor allem kleinen und mittelständischen Unternehmen, sich auf Gemeinschaftsständen unter der Dachmarke „made in Germany“ zu günstigen Konditionen an Auslandsmessen zu beteiligen. Auf diesen sogenannten German Pavilions werden die Aussteller organisatorisch und technisch durch eine deutsche Durchführungsgesellschaft unterstützt.

Die Messen im Auslandsmesseprogramm 2019 sind in der AUMA-Messedatenbank veröffentlicht. Eine Broschüre mit Messeterminen und Informationen zum Auslandsmesseprogramm des Bundes und der Bundesländer für das Jahr 2019 steht Mitte November 2018 beim AUMA zur Verfügung.

Mehr Informationen zu Aussteller-Förderprogrammen auf der Website des AUMA – Verband der deutschen Messewirtschaft.