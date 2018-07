Apple- gegen Android-Nutzer: So sehr turnen alte Smartphones Frauen ab

Von

Es gab einmal eine Zeit, in der waren Auto, Haus oder der Job die Statussymbole, die maßgeblich zur Begehrlichkeit auf dem Datingmarkt beitrugen. Vorlauf ins Jahr 2018: ‚Sag mir, welches Smartphone Du besitzt, und ich sag Dir, welche Chancen Du auf das nächste Date hast‘.

So lautete der Ansatz des Tech-Resellers Decluttr, der in einer Studie unter 1500 Probanden in den USA das Datingsverhalten nach Smartphone-Besitz untersuchte. Wenig überraschende Erkenntnis: Das iPhone macht sexy. So gaben 70 Prozent der befragten Singles an, sie würden lieber einen Besitzer eines iPhones als eines Android-Smartphones daten, wie das Portal Axion berichtet.

Interessanterweise sind iPhone-Nutzer bei ihrer Partnerwahl zudem flexibler. So gaben knapp zwei Drittel der befragten iPhone-Singles an, sie würden trotzdem einen Android-Nutzer daten, wenn er/sie denn gefiele.

“65% of iPhone users are inclined to consider a first date with an Android user, while only about half of Android users would say the same about an iPhone user.”

This is what we’ve become… pic.twitter.com/OMXVyG9iw9

— Quinn Nelson (@SnazzyQ) July 18, 2018