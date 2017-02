Apple-Chef Tim Cook: „Fake News bringen die Leute um den Verstand“

Auf seiner Europa-Tour, die Tim Cook vergangene Woche auch nach Deutschland geführt hatte, äußerte sich der Apple-Chef am letzten Freitag in England gegenüber dem Daily Telegraph zum grassierenden Phänomen von Falschmeldungen.

„Fake News bringen die Leute um den Verstand“, erklärte Cook in ungewöhnlich deutlichen Worten sein Anliegen. Der 56-Jährige plädierte für eine großangelegte Aufklärungskampagne vergleichbar mit Initiativen zum Umweltschutz. „Das muss bereits in den Schulen und in der Öffentlichkeit verwurzelt werden“, forderte Cook. „So etwas kann schnell geschehen, wenn der Wille dafür da ist.“

