Angst vor künstlicher Intelligenz oder doch die Chance auf intelligente Unterstützung?

Es ist schon beachtlich wie viele befragte sich wünschen, dass KI älteren Menschen helfen sollte: 68 Prozent. Genauso viele Befragte wollen, dass Ärzte KI einsetzen, etwa in der Diagnostik oder bei der Auswahl der bestmöglichen Therapie unterstützt. Und ebenfalls rund zwei Drittel hätten gerne KI-Anwendungen in Ämtern und Behörden. Das besagt eine aktuelle Bitkom Research-Umfrage. 62 Prozent der Teilnehmer sehen also Künstliche Intelligenz (KI) eher als eine Chance. Scheint also, als wäre die Gesellschaft bereiter als die Technik selbst.