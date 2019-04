Alibaba setzt auf Livestreaming für internationale Markenhersteller

China liebt Livestreaming: Das Reich der Mitte hat einem Bericht von Deloitte zufolge mit 456 Millionen Zuschauern im Jahr 2018 den größten Livestreaming-Markt der Welt. Taobao, der C2C-Marktplatz der Alibaba Group, erwirtschaftete 2018 durch Livestreaming umgerechnet mehr als 15 Milliarden US-Dollar an Brutto-Warenvolumen, was einer Steigerung von fast 400 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Während eines Livestreams können Kunden die Produkt, die sie sehen, meist direkt in der gleichen App kaufen. Auf Taobao werden auf diese Art täglich mehr als 600.000 Produkte angeboten.

Auch internationale Marken – darunter Lancôme, Kiehl, Kora Organics und zuletzt Yves Saint Laurent Beauté – haben das enorme Potenzial von Livestreaming in China erkannt und berichten in ihren Online-Stores auf der Alibaba-App live von Events oder Produktvorstellungen – mit großen Erfolg, wie diese drei Beispiele belegen:

Im vergangenen Jahr stellte YSL Beauté einen neuen Rekord für die meisten Verkäufe einer Beautymarke auf und erzielte in den ersten 14 Stunden seines Tmall Flagship Stores über 4,8 Millionen Dollar Umsatz. Um den Konsumenten ein exklusives Erlebnis zu bieten, veranstaltete Yves Saint Laurent Beauté eine Party in der kalifornischen Wüste inklusive Pop-up-Boutique am Straßenrand und streamte das Event in Echtzeit zu Millionen von Verbrauchern in China.

Auch kleinere Boutique-Marken wie der US-Handtaschenhersteller Welden erzielten bereits überwältigende Erfolge im Hinblick auf die Verkaufszahlen. Das junge Unternehmen von Sandy Friesen stellt handgefertigte Handtaschen her. Während eines zweitägigen Livestreaming Events auf Taobao setzte Welden fast 300.000 Dollar Brutto-Warenvolumen um. Nach 48 Stunden wurden fast 1000 Taschen im Wert von 195 bis 595 US-Dollar verkauft. Der Livestream wurde 1,7 Millionen mal angeklickt.

Die Kosmetikmarke Lancôme nutzt Influencer, die im Livestream verschiedene Makeup-Farbtöne für die Zuschauer testen und deren Fragen beantworten. Während des Global Shopping Festivals am 11. November 2018 erwirtschaftete Lancôme durch Livestreams mehr als 1,5 Millionen Dollar.