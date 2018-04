Agile Insights im Marketing – Die neue datenbasierte Empathie

Agile Insights für Marketer wichtiger denn je

Mit der Digitalisierung verstärkt sich mehr denn je die Notwendigkeit einer hohen Nähe zu den eigenen Zielgruppen. Der Anteil der Entscheidungen, die auf Insights basieren, wächst dynamisch. Marketing benötigt die tiefen Erkenntnisse – anders als noch vor wenigen Jahren – schneller und häufiger als je zuvor. Die zukunftsweisende, unternehmerische Antwort ist die Etablierung agiler und kundenzentrierter Prozesse mit dem Ziel höchster Empathie.

Genau hier kommen die Fähigkeiten moderner Marktforscher ins Spiel und gewinnen eine ganz neue, sehr entscheidende Rolle. Fortschrittliche Methoden der quantitativen Marktforschung kombiniert mit Methoden aus dem Machine Learning und künstlicher Intelligenz heben die Gewinnung tiefer Zielgruppen-Insights in eine neue Dimension. Mithilfe von Agile Insights kommen Unternehmen ihren Zielgruppen in Echtzeit so nah wie nie zuvor – sie werden empathisch. Unternehmen erkennen die relevanten Empfindungen, Gedanken, Emotionen, Motive und Persönlichkeitsmerkmale ihrer Kunden und Konsumenten nicht nur schneller, sondern können die tiefen Erkenntnisse ihrer Zielgruppen unmittelbar in die Unternehmensentscheidungen einfließen lassen.

