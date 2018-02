Adidas und die B2B-Partnerschaften: Nach dem BVG-Schuh gibt es jetzt den Lufthansa-Sneaker

„Mein persönlicher Favorit ist das hier”, rief Carsten Spohr bei der ”100 Jahre Kranich”-Feierei und hielt einen weißen Sneaker in die Höhe, wie das Handelsblatt berichtet. Neues Merchandising für die Lufthansa? Nein, vielmehr bekommt jeder Mitarbeiter ein Geschenk mit dem neuen Logo der Airline. Die 130.000 Beschäftigten des Unternehmens erhielten ein Dankesschreiben des Vorstands mit persönlichem Gutscheincode. Damit können sie sich einen exklusiven Artikel im Lufthansa-Design aussuchen, darunter Bluetooth-Kopfhörer, Sport- und Aktentaschen, Notizbücher, Montblanc-Kugelschreiber oder eben Sneakers.

Der Schuh würde sicher im freien Verkauf boomen, doch Lufthansa-Fans kommen nicht in den Genuss. Den Adidas-Sneaker gibt es zunächst nur in limitierter Auflage und nur für Mitarbeiter. Verkauft werden diese in Pop-up-Stores an drei Standorten in Deutschland.

Adidas: B2B-Partner werden wichtiger

Es ist nicht das erste Mal, dass die Herzogenauracher eine Produktlinie für eine Marke herausgeben. So stellten sie schon einen Schuh für den Autohersteller Porsche her und zuletzt für die Berliner Verkehrsbetriebe – mit integrierter Jahreskarte.