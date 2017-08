Adidas fokussiert seine neue Strategie auf sechs Weltmetropolen – doch das Heimatland geht leer aus

Von

Der Sportartikelkonzern konzentriert sich ab jetzt auf sechs Metropolen: Der Großteil des Budgets von etwa 2,5 Milliarden Euro jährlich geht an die sechs Städte Schanghai, Tokio, London, Paris, New York und Los Angeles. Die Idee, Großstädte in den Mittelpunkt des Geschehens zu stellen, existiert schon seit 2015. Kasper Rorsted, Vorstandsvorsitzender, hat diese nun konsequent ausgebaut. Dazu sollen Sport-Communities und Sportevents in den Städten entstehen, die Athleten zusammenbringen, berichtet das Handelsblatt. „Adidas erfindet das Marketing neu und macht alles falsch. Es ist einfach nicht nachvollziehbar, dass keine deutsche Stadt auf der Liste steht. Das war sicherlich eine lange Diskussion, nur hat man diese Diskussion ohne das Marketing geführt“. Media-Experte Thomas Koch findet die Entscheidung von Adidas schwerwiegend falsch – sie könnte sogar dem Marketing schaden, wenn man den Fokus nur noch auf Metropolen setzt und die Zielgruppe außer Acht lässt.

Deutschland nicht wichtig genug?

Die deutsche Sprache wird bei dieser neuen Strategie also nicht gesprochen. Dabei ist Adidas ein deutscher Sportartikelhersteller, der am 18. August 1949 durch Adolf Dassler gegründet wurde. Die ganze Geschichte der Dasslerbrüder liegt in Herzogenaurach, Bayern. Wenn man als Unternehmen so viel Milliarden für solch eine Strategie übrig hat, warum vernachlässigt man dann den Home-Market? „Es gibt eine alte Weisheit. Ein Unternehmen macht seine Umsätze immer um den eigenen Firmensitz herum. Das ist nicht nur bei Brauereien so. Für Adidas ist Deutschland Heimat. Keine deutsche Stadt zu benennen ist hier absolut nicht nachvollziehbar“, so Thomas Koch. Für ihn zieht nur ein Argument: Adidas konnte sich nicht entscheiden. „In England ist London der Mittelpunkt der englischen Wirtschaft. London und das Umland haben eine überwältigende Bedeutung. In Frankreich steht Paris im Mittelpunkt des Geschehens. Doch in Spanien aber auch in Deutschland wird es schon schwieriger. Wir haben mehrere wirtschaftlich starke Städte und orientieren uns nicht an einer. Wir haben mehrere kleine Metropolen, die völlig eigenständig sind. “ Eine herauszuziehen, scheint hier unmöglich gewesen zu sein. Oder lag es an der Größe? War keine Stadt angemessen groß genug?

Nike macht es anders

Für Nike scheint all das kein Problem zu sein. Sie schauten sich die Metropolen-Strategie bei der Konkurrenz ab und setzten dann auf zwölf Metropolen. In Europa gehören Berlin, London, Paris, Barcelona und Mailand dazu. „Vielleicht ein Schlag gegen Adidas. Es sieht ganz so aus, als würde Nike in die offene Wunde vorstoßen“, meint Koch. Anscheinend sieht Nike es mit den einflussreichen Großstädten anders und glaubt, dass Berlin zu den weltweiten Trendsettern gehört.

Nikes Nachlegen könnte dem Adidas-Chef Rorsted Kopfschmerzen bereiten. Sein Ziel ist es, den Umsatz bis 2020 jährlich im Schnitt um zehn bis zwölf Prozent zu steigern. Doch die Konkurrenz schläft nicht. Adidas muss im Kampf mit Nike effizienter werden. Die Amerikaner sind wesentlich größer und deutlich profitabler als Adidas. Ob die neue Ausrichtung daran was ändern kann, bleibt abzuwarten.