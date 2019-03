„ada“, Düsseldorfer Schauspielhaus und JUNO Fashion: Kreativszene verleiht nextlevelmarketing Award

Das Creative Council, bestehend aus 15 Juroren aus Wirtschaft, Kultur, Werbung und Marketing, hatte jeweils drei zukunftsweisende Ideen für die drei Kategorien ausgewählt, in denen der Award verliehen wurde. Den Award, eine von der Innovationscompany 3M gesponserte und eigens als 3D-Druck erstellte Trophäe, überreichte Christin Schack, ‎Business Director Central Europe 3M, den Siegern gemeinsam mit den jeweiligen Laudatoren.

Break-out-Sessions nach der Verleihung

In der Kategorie Best Grown-up nahmen Prof. Dr. Miriam Meckel und Léa Steinacker den Preis für das Zukunftsmagazin „ada“ entgegen. Den besten Turnaround lieferte aus Sicht des Creative Council das Düsseldorfer Schauspielhaus unter der Leitung von Wilfried Schulz. Mit seinem D’Haus hat er das Theater laut Jury zurück in die Düsseldorfer Gesellschaft geführt. In der Kategorie Best Start-up konnten sich Julian Franke und Norman Lang mit ihrem Start-up Hub JUNO Fashion über den Sieg freuen. Hier überzeugte vor allem die enge Verzahnung des disruptiven Geschäftsmodells mit der ansässigen Modebranche am Standort Düsseldorf.

Die ausgezeichneten Unternehmen, Formate und Institute stammen aus der Landeshauptstadt Düsseldorf und stehen stellvertretend für viele weitere kreative Marketing-Konzepte aus der Kreativmetropole am Rhein. „Mit ’nextlevelmarketing.2019′ bietet der Marketing Club einen Rahmen, die Herausforderungen und Chancen der Zukunft zu diskutieren, die klugen Protagonisten der Branche zu vernetzen und die besten Arbeiten der Landeshauptstadt auszuzeichnen“, betont Christoph Pietsch, CMO DDB Group Germany und Beiratsmitglied Marketing Club Düsseldorf.

„Digitalisierung als Epoche der Kreativität“

Die drei Preisträger sowie die Laudatoren der jeweiligen Award Kategorien und die Betreiber des InnovationsHub luden die Teilnehmer anschließend in vier Break-out Sessions zu den Marketingstrategien: Götz Erhardt (Accenture), Laudator für den Sieger der Kategorie Best Grown-up, Claudia Roggenkämper (HPP Architekten) als Laudatorin Best Turnaround und Eva Wimmers (Huawei), Laudatorin Best Start-up. Den Kreativ-Ort Innovationshub stellten die drei Betreiber vor, Michael Brink, Thomas Tennagels und Prof. Dr. Christian Geiger. Die abschließende Network-Party mit viel Raum für intensives Netzwerken unter den Gästen und Akteuren rundete diesen Abend im Zeichen des „nextlevelmarketing“ ab.

Mit dem neuen Event-Format nextlevelmarketing.2019 bietet der Marketing Club Düsseldorf, als Initiator, gemeinsam mit den Förderern (Accenture, 3M, DDB, M-Create) und Kooperationspartnern (Düsseldorf Marketing, Digitale Stadt Düsseldorf, Creative Hive, Behrends Marketing, LAVAlabs) dem Kreativstandort Düsseldorf eine jährliche Plattform. „Dieser Abend beweist, dass die Epoche der Digitalisierung nicht nur die Ära der Technologie sein wird, sondern auch die Epoche der Kreativität!“, so Dirk Krüssenberg, Präsident des Marketing Club Düsseldorf.