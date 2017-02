Opel-Verkauf: Der Werbeslogan „Umparken im Kopf“ wird zum „Angekommen in der Realität“

Von

Beim Autokäufer steht das Produkt im Mittelpunkt und die Werbung ist die Petersilie um das Schnitzel. Petersilie allein oder zu viel Petersilie ohne richtiges Schnitzel funktionieren nicht. Und schöne Design-Studien lassen sich eben auch nicht verkaufen, sondern dazu braucht es Serienmodelle. Opel und Ford sind mit dem Brexit – der noch gar nicht da ist – konfrontiert, Ford sogar stärker, beide waren bis vor drei Jahren in tiefen Verlusten. Der Unterschied: Ford hat sich in Europa auf strenge Produktsubstanz konzentriert, hat die Finger weggelassen von hohen Eigenzulassungen, die jede Gewinnmarge zerstören, hatte keine glänzenden Messeauftritte, etwa bei der Paris Motor Show hingelegt, und hat auch nicht über den Brexit lamentiert. Die Ergebnisse der beiden unterschiedlichen Marken, die doch so ähnliche in ihren Ursprung und Müttern sind, könnten nicht unterschiedlicher sein

Während Ford in den beiden Jahren 2015 und 2016 in Summe 1,5 Milliarden US-Dollar Gewinn in Europa gemacht hat, musste Opel 1 Milliarde Verlust einstecken. 2,5 Milliarden Dollar Gewinnunterschied in zwei Jahren sind der Ergebnisunterschied zwischen Opel und Ford. Das Uralt-Argument, Opel wäre von GM auf Europa „gefesselt“ und deshalb nicht lebensfähig, ist damit empirisch eindeutig widerlegt. Es geht, man muss es nur richtig machen. Offensichtlich war nicht nur für Detroit die Brexit-Erklärung für die erneuten Opel-Verluste wenig überzeugend. Genau deshalb ist man in Verkaufsverhandlungen mit Peugeot-Citroen eingestiegen.

Szenario 1: Kein Verkauf. Trotzdem „Opel bleibt nicht Opel“

Geht der Verkauf von Opel an PSA-Peugeot-Citroen schief, bleibt Opel „lame duck“. Der Werbeslogan „Umparken im Kopf“ wird zum „Angekommen in der Realität“. Das öffentliche Renommee, mühsam aufgebaut, bleibt zu großen Teilen auf der Strecke. Die Verkaufsverhandlungen signalisieren, Opel kommt nicht aus den Problemen raus, daher will GM sich trennen. Wer kauft schon gerne eine Marke, die Probleme hat. Wer kauft ein langlebendes Produkt, wie ein Auto, bei dem man nicht genau weiß, wie die Zukunft der Marke aussieht.

Sollte der Verkauf an Peugeot-Citroen nicht gelingen leidet die Marke länger. Auch das wissen die GM-Manager um Mary Barra, die GM-Chefin. Trotz dieses Risikos sind sie in die Verhandlungen gegangen, weil man eben auch von den Argumenten, wie dem Brexit als Verlustursache nicht überzeugt ist. Also auch im Konzern würde eine Zukunft von Opel nicht leicht. Man wir also alles daran setzen, den Deal zu machen.

Szenario 2: Verkauf klappt. Opel könnte eine Markenhülle werden

Welches Szenario ergibt sich bei erfolgreichem Verkauf? Dazu muß man sich nur anschauen, wie der heutige PSA-Chef Tavares die Marken Peugeot, Citroen und DS, die angebliche neue Premiummarke, führt.

Keine eigene Opel-Produktion

Das gilt nicht nur für PSA, sondern mittlerweile für fast alle Mehr-Marken-Autobauer: Es gibt keine Markenwerke, sondern nur Konzernwerke, in denen alle Markenprodukte gefertigt werden. Für Opel heißt das nach einem Übergangszeitraum vollständig im PSA-Produktionsverbund eingegliedert zu werden. Die zentrale Produktionsleitung sitzt dann in Paris, in Rüsselsheim gibt es dann noch einen Werksleiter wie eben in allen anderen Produktionswerken, aber keinen Überbau mehr. Wie viele Werke man im Verbund braucht, wird aus Paris gesteuert. Ob dann etwa ein Motorenwerk Kaiserslautern oder Produktionswerk Eisennach ohne eigenen Karosseriebau „gebraucht“ ist schwer zu sagen. Klar ist, die Kapazitäten von Opel und PSA sind in Europa eher zu groß. Die Unsicherheiten in Eisennach und Kaiserslautern sind „über Nacht“ hochgeschossen.