60 Prozent mehr Umsatz: „Prime Day 2017“ ist erfolgreichster Tag in der Geschichte von Amazon

International habe Amazon mit dem diesjährigen „Prime Day“ einen 60 Prozent höheren Umsatz erzielt als beim „Prime Day 2016“, so das Technik-Portal Techcrunch. Größter Motor sei allerdings nicht die Verlängerung des Shoppingtages um einige Stunden sowie dessen Ausdehnung auf drei weitere Märkte gewesen, sondern vielmehr der wachsenden Appetit der Kunden auf Amazon Echo – den smarten Sprachassistenten des Unternehmens. Vor allem die kleinere Version – der smarte Lautsprecher namens Echo Dot – habe sich als der bei weitem bestverkaufte Artikel entpuppt. Laut einer zuverlässigen Quelle von Techcrunch habe Amazon rund 1.000 Echo-Geräte pro Minute verkauft, was zu der Tatsache passen würde, dass „Prime-Mitglieder in den USA mehr als 6.000 Deals pro Minute“ gemacht hätten. Wenn auch nicht direkt, so habe Amazon den Echo-Erfolg doch zumindest indirekt bestätigt, indem es öffentlich verkündete, dass Prime-Mitglieder sieben Mal mehr Echo-Geräte als im letzten Jahr gekauft hätten.

“To those customers who tried Prime for the first time and our long time members, thank you for a great Prime Day,” said Greg Greeley, Vice President, Amazon Prime, in a statement. “Our teams around the world will keep working to add more and more to your membership, so Prime continues to make your life better every day. We are already looking forward to our Prime Day celebration next year.”