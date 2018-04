60 Prozent der Deutschen schaffen sich gezielte Offline-Stunden und wollen nicht „always on“ sein

Der Smart-TV erfährt einen Zuwachs, das Smartphone ist immer an und immer zur Hand und zur Internetnutzung bleibt der Desktop/Laptop-PC der zentrale Zugang zum Internet. Die neue Studie „Digitale Nutzung in Deutschland 2018“, des BVDW gemeinsam mit der Forschungsagentur DCORE, gibt umfangreiche Einblicke in die digitale Nutzung der Deutschen.