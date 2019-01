5G, 8K und autonomes Fahren: Das sind die fünf wichtigsten Trends bei der diesjährigen CES

1. 5G wird Mainstream

5G, die fünfte Generation der Mobilfunkkommunikation, ist bereits da (Verizon und AT & T in den USA haben beide – extrem eingeschränkte – aktive Netzwerke), aber es wird noch Monate dauern, bis die ersten Smarthones 5G nutzen können. In Deutschland dauert die Nutzung von 5G noch länger. Die Deutsche Telekom oder Vodafone wollen ab 2020 eigene 5G-Funknetze ersteigern. Mit einzelnen Testprojekten im Hamburger Hafen oder der Berliner Innenstadt experimentieren die Betreiber mit der neuen Technologie. Auf der CES wird 5G auch ein wichtiges Thema sein.

2. Google und Amazon investieren in Smart Home

Im vergangenen Jahr preiste Google sein Smart Home-System bei der CES an und verkündete, starker Konkurrent für Amazons Alexa zu werden. Es funktionierte. Laut Branchenstatistiken von Canalys und anderen hat Google die Lücke zu Amazon beim Verkauf von Smart-Lautsprechern fast geschlossen. Einziger Unterschied: Alexa verfügt über weit mehr Fähigkeiten (über 70.000) und der Assistent von Amazon hat eine starke Präsenz auf Geräten von Drittanbietern. Google hat also noch ein wenig Arbeit vor sich.

3. TV-Geräte werden größer und schmaler

Die TV-Technologie stagnierte in den vergangenen Jahren mehr oder weniger. Die Industrie hat sich eingespielt mit 4K- und HDR-Technologie. Einziger Hype der vergangenen Jahre: Intelligente Fernsehgeräte. Sie sind auch während der CES immer wieder Gesprächsthema. Ein weiteres heißes Thema: 8K. Samsung ist mit seinem 8K-Fernseher mit 7680 × 4320 Pixel zur Darstellung vorgeprescht. Die erstmals im Herbst 2018 auf der IFA gezeigten Displays holte der Marktführer noch vor Jahreswechsel in die Läden und hat damit für eine Menge Aufmerksamkeit gesorgt. Klar ist aber auch: Es fehlen passende Videoeingänge im TV, es gibt keine 8K-Filme und Discs gibt es auch nicht. Ob 8K wirklich so einen großen Unterschied zu 4K aufweist, wird sicherlich bei der CES diskutiert.

4. „Smart“ Tech wird auch im Bereich Gesundheit wichtiger

Schrittzähler, Gesundheitsapps und Smartwatches waren früher überall auf der CES zu finden. Heute sind es nicht mehr so viele. Vor allem weil Fitness-Wearables nichts Neues mehr sind und jeder via Smartphone seine Schritte zählen kann. Nur die intelligente Technologie hat sich zu einer größeren, breiteren Health-Tech-Kategorie entwickelt, die weit über Wearables hinausgeht. Zum Beispiel die Schlaftechnologie umfasst heute alles von Matratzen über Geräuschgeräte und Luftreiniger, bis hin zu speziellen Wearables. Für die Technologie zur Verbesserung der eigenen Gesundheit interessieren sich heute auch die Krankenkassen und Ärzte. Wie diese Verbindung weitergeht, wird man auch auf der CES besprechen.

5. Autonomes Fahren bekommt ein größeres Netzwerk

Irgendwie ist die CES zum Schaufenster für die Technologie der selbstfahrenden Autos geworden. So präsentieren BMW, Audi und Co. ihre Ansätze zum autonomen Fahren heute lieber bei der CES als auf der Automobilmesse IAA in Frankfurt. In Las Vegas kann man die Fortschritte der Technologien begutachten und sich über Probleme austauschen. Es geht nun aber auch vielmehr um Kommunikationssysteme zwischen den Autos oder mit dem Passagier. Und dazu geht es nicht mehr nur um Autos: Eine Flotte von Luft-Taxi-Unternehmen wird nach Vegas reisen, die entschlossen sind, in der aufstrebenden Industrie selbstfliegender Passagierdrohnen mitzuwirken.

(Lig)