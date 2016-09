Das Business-Profil wirkt: Mehr als 500.000 Werbetreibende auf Instagram

Seit der Einführung von Business Profilen vor drei Monaten haben mehr als 1,5 Millionen Unternehmen ihr Profil auf Instagram in ein Business-Profil umgewandelt.

500 Millionen Instagram-Nutzer

Marken und Unternehmen haben schnell gemerkt, wie wichtig die Instagram-Community als potenzielle Käufer ist. Diese zählt seit einigen Monaten 500 Millionen Menschen. Auf der Plattform können Werbetreibende ihre Marke stärken und ihre Marke in messbare Erfolge verwandeln. Seit Instagram im letzten September die Möglichkeit geschaffen hat, Anzeigen zu schalten, sind bereits eine Milliarde Handlungen durch Instagram-Anzeigen ausgelöst worden.

Auch gut für den Ladenverkauf?

Die Top-5 der werbetreibenden Branchen auf Instagram sind Verbrauchsgüter, E-Commerce, Handel, Entertainment und Technik. Menschen auf Instagram lassen sich inspirieren und wollen neue Dinge entdecken. Und dies nicht nur online: Laut neuen Daten von Oracle führt Werbung auf Instagram zu einem fast 2-prozentigen Anstieg von Ladenverkäufen. „Instagram ist nicht nur eine der am schnellsten wachsenden Communities, sondern auch ein sich rapide entwickelndes und weltweit aufgestelltes Unternehmen. Unsere über 500.000 Werbekunden zeigen, dass Instagram ein Ort ist, der Werbetreibenden die Möglichkeit bietet, Inspiration in echte Unternehmenserfolge zu verwandeln, neue Kunden zu finden und ihre Verkäufe zu steigern“, so James Quarles, VP of Monetization bei Instagram.

Marken und ihre Seiten

Julia Stern, VP Performance Marketing, Zalando meint: „Instagram ermöglicht es uns, den Nerv unserer Zielgruppe zu treffen, sie mit kreativen Anzeigen zu inspirieren und so messbare Ergebnisse zu erzielen. Die weltweite Community lebt auf Instagram ihre Leidenschaft für viele Themen aus – und Mode ist ein riesiger Teil davon. Daher können wir unsere Kunden hier optimal und auf Augenhöhe ansprechen, mit ihnen interagieren und sie für uns begeistern.“

The only bae we’re spending Sunday with 💘 #lazysunday #zalandostyle Ein von Zalando (@zalando) gepostetes Foto am 25. Sep 2016 um 0:38 Uhr

Artjem Weissbeck ist CEO bei Kapten & Son und arbeitet auch mit Instagram: „Instagram ist die visuelle Schnittstelle unserer Marke mit unseren Produkten und der Community. Es ist der Ort, an dem wir inspirieren und inspiriert werden. Es ist der Ort, an dem wir auf eine Sammlung von User Generated Content zugreifen und diese teilen können. Es ist der Ort, an dem wir damit angefangen haben, die Welt zu erreichen, die Anzahl von Zugriffen zu erhöhen und Verkäufe in der effektivsten und spielerischten Weise zu generieren. #thankyou“.