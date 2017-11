3…2…1…Deins! – print24.com erweitert das beliebte Liefermodell um viele Produkte

Die Anzahl an Produkten aus dem umfangreichen Portfolio von print24.com, die mit den schnellen Lieferzeiten bestellbar sind, wurde aufgrund der hohen Nachfrage sogar verdoppelt. Kunden können aus verschiedenen Kategorien wählen und ab sofort noch mehr Produkte mit dem 3-2-1-Liefermodell bestellen – darunter auch beliebte Topseller wie Flyer, Visitenkarten und Postkarten!

Konsequente Digitalisierung

Die Onlinedruckerei setzt in diesem Zusammenhang weiter auf eine konsequente Digitalisierung ihrer Produktion. Bereits im ersten Quartal dieses Jahres hat print24.com einen Betrag in Millionenhöhe in neue HP 10.000er und HP 12.000er Digitaldruckmaschinen investiert und zeigt sich so zukunftssicher, neue Marktpotenziale auszuschöpfen.

„In einen hochwertigen Digitaldruck zu investieren, ist eine unserer langfristigen Strategien, um in Zukunft noch besser und vor allem – in Hinblick auf unser 3-2-1-Liefermodell – noch schneller auf die Wünsche unserer Kunden reagieren zu können“, sagt Ali Jason Bazooband, Vorstand Innovation/Marketing von print24.com.